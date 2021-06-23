شكري يلتقي وزير الخارجية الألماني ووكيل السكرتير العام للأمم المتحدة

قبل بدء فعاليات مؤتمر برلين ٢

استقبل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ووكيل السكرتير العام للأمم المتحدة للشئون السياسية روزماري ديكارلو ‎سامح شكري وزير الخارجية قبل بدء فعاليات مؤتمر برلين٢ حول ليبيا

وعلى هامش مشاركته، التقى ‎سامح شكري وزير الخارجية اليوم الأربعاء ‎في برلين، مستشار الأمن القومي الألماني يان هاكر؛ لمواصلة النقاش والتنسيق حول الموضوعات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المُشترك، خاصةً في ضوء تقارب الرؤى بين الدولتيّن إزاء العديد من القضايا المهمة

كما التقى الدكتور جيرد مولر وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني للتباحث حول العلاقات الثنائية الاقتصادية، وكذا مناقشة سُبل تعزيز التعاون في المجال الإنمائي مع مصر في القطاعات المختلفة.. وذلك في إطار زيارته إلى برلين

والتقى الوزير شكري أيضا يلتقي بنظيره الجزائري ‎صبري بوقدوم على هامش مشاركتهما في مؤتمر برلين ٢ حول ليبيا، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقيّن والتنسيق بشأن القضايا محل الاهتمام المشترك