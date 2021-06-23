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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أسامة ربيع: اتفاق مبدئي من مسئولي ايفر جرين لتسوية التعويضات

معاشات
معاشات

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس قناة السويس، أنه تم وضع اتفاق مبدئي من مسئولي إيفر جرين لتسوية التعويضات بما يحفظ حقوق مصر وعدم تقديم أي تنازلات.


وأضاف ربيع، في مداخلة هاتفية بالإعلامي مصطفى شردي، مقدم برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر شاشة الحياة، مساء اليوم الثلاثاء، “نعمل على الحفاظ على حقوقنا في أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس، لافتا إلى أنه مصر لن تتنازل عن حقوقها في هذا الأمر”.

وأكد رئيس قناة السويس، أننا نعمل بهدوء وصمت في هذا الصدد بما يحافظ على حقوقنا، مشيرا إلى أن أزمة السفينة الجانحة تديرها الدولة بنجاح من البداية للنهاية.


وتابع الفريق أسامة ربيع رئيس قناة السويس، أن قناة السويس تسوق لنفسها خلال الفترة الماضية من خلال تقديم حوافز للسفن العابرة على خلفية جائحة كورونا والتي سببت توقف شبه كاملة في الحركة حول العالم.


وأكمل الفريق أسامة ربيع رئيس قناة السويس: نعمل على تعويض الخلل في التجارة العالمية بسبب جائحة كورونا وبالفعل نجحنا في تحقيق ارتفاع في حركة عبور السفن.


أُعلن اليوم الأربعاء عن اتفاق مبدئي بين الشركات المالكة والمؤمّنة على سفينة إيفرجيفن وهيئة قناة السويس بشأن تعويض متنازَع عليه.

وقالت شركة ستان مارين للخدمات الاستشارية الملاحية في بيان لها، إن العمل جارٍ لإبرام اتفاق تسوية في أقرب وقت وإطلاق سراح السفينة المحتجزة في مصر منذ نحو ثلاثة أشهر.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مجموعة التأمين البريطانية التي تساعد في قيادة المفاوضات، أنه تم التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ، من شأنه أن يسمح للسفينة بالإبحار في إطار التوصل إلى اتفاق في النزاع على التعويضات مع هيئة القناة.

وأفادت شركة التأمين، بأنها تعمل مع مالك شركة "إيفرجرين"، وشركات تأمين أخرى، لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة، مشيرة إلى  أنه بمجرد بدء الإجراءات، سيتم اتخاذ الترتيبات للإفراج عن السفينة.

التجارة العالمية الفريق أسامة ربيع جائحة كورونا السفينة الجانحة ازمة السفينة الجانحة

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