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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضحايا مدرس القليوبية المتحرش: خوفنا نبلغ ضده

متهم
متهم

كشفت التحقيقات فى واقعة تحرش مدرس بطالبات في إحدى مدارس مدينة بنها بمحافظة القليوبية أن المدرس اعتاد التحرش بهم منذ فترة طويلة وأن خوف الطالبات منه منعهن من الإبلاغ حتى أبلغت إحدى الطالبات والدتها وتم كشف الأمر وتقديم بلاغ ضده.


كما تبين من التحقيقات أن المدرس المتهم بالتحرش يدرس مادة اللغة الإنجليزية لثلاث مراحل تعليمية وهي الابتدائي، والإعدادي والثانوي.
فيما كشف ولي أمر إحدى الضحايا أن المدرس استغل صِغر سن الفتيات التي يتراوح أعمارهن بين 12 و13 سنة وقام بالتحرش وملامسة أماكن حساسة من جسدهن والتحرش بهن.


وكان اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي فى القليوبية قد تلقى إخطارا من العميد حازم عفت مأمور قسم ثان بنها بورود بلاغ من ثلاث طالبات بمدرسة تجريبية ببنها بقيام مدرس اللغة الإنجليزية بالتحرش بهن وجرى تحرير محضر وتم ضبط المدرس وتولت النيابة التحقيق.


من ناحية اخرى قضت محكمة جنايات بنها فى القليوبية الدائرة الثالثة برئاسة المستشار سيد رفاعى حسين رئيس المحكمة وعضوية المستشارين جوزيف سمير بطرس ومحمد حسن خطاب وممثل النيابة لماجد هشام الخطيب وأمانة سر مينا عوض ميخائيل بالسجن المشدد 6 سنوات لعاطلين لشروعهما فى سرقة توك توك بالإكراه وتحت تهديد السلاح من قائده.


قالت المحكمة فى حيثيات حكمها أن المتهمين ترصدا للمجنى عليه وذلك لسابق علمهما بخط سيره بمركبته الخاصة التوك توك وأعدا الخطة اللازمة وطلبوا توصيلهما لأحد المناطق المجاورة وخلال سيره أشهرا أسلحة بيضاء بوجهه وطالباه بترك التوك توك إلا أنه فور نزوله استغاث بالأهالى الذين خرجوا على الفور وهرب أحدهما وتم ضبط الأخر وجرى تسليمه وتمكنت المباحث من ضبط الأخر.


تلقى المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة بلاغا من الاهالى بضبطهم عاطلان شرعا فى سرقة توك توك من قائده تحت تهديد السلاح الأبيض.


انتقلت على الفور قوة أمنية وتبين ضبط كلا من "م م ع"  و"ش ع م" عاطلان وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بالشروع فى سرقة مركبة توك توك من قائدها وتم ضبط الاسلحه البيضاء المستخدمة فى الواقعة وتحرر محضر بالواقعة واحيلا للنيابة فأمرت بحبسهما وتقديمهما للمحاكمة فقضت المحكمة بحكمها السابق.

ضحايا مدرس القليوبية بنها القليوبية تحرش مدرس

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