شامي وبلدي وشوفان.. طريقة عمل الخبز في المنزل
طريقة عمل الخبز في المنزل من أكثر الأمور التي يبحث عنها العديد من الأشخاص، فالخبز من أهم الأشياء التي لا يخلو منها أي منزل، و يحرص الكثيرون على إعداده و تحضيره في المنزل بدلا من شرائها من الأسواق و المحلات لضمن جودته و طعمه أيضا.
فنقدم لكم من خلال هذا التقرير طريقة عمل الخبز في المنزل بوصفات متنوعة .
طريقة عمل خبز بلدي من مطبخ الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ
مقادير خبز بلدي
1 و نصف كوب دقيق أبيض
نصف كوب ردة
2 ملعقة صغيرة خميرة
ملح
ماء للعجن
ربع كوب زيت
-التقديم
جبنة
زيتون
طريقة تحضير خبز بلدي
- يخلط الدقيق والخميرة والردة والملح
- يضاف الزيت والماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة
- تغطى العجينة وتترك لتتخمر
- تقطع العجينة كرات وتفرد على الردة بالنشابة
- توضع في طاسة ساخنة على النار
- يقلب بعد أن يتشمع على الوجه الآخر
- يرفع من على النار بعد تمام النضج
- يغطى بفوطة نظيفة
- يقدم مع الجبنة والزيتون
طريقة عمل خبز شامي من مطبخ الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ
مقادير خبز شامي
1 كيلو دقيق
3 ملعقة كبيرة سكر
1 ملعقة صغيرة ملح
2 ملعقة كبيرة لبن بودرة
1 ملعقة كبيرة خميرة جافة
2 و نصف كوب ماء دافئ
طريقة تحضير خبز شامي
-يخلط ½ كمية الماء الدافىء مع الخميرة والسكر
- يترك الخليط يتخمر لمدة 10 دقيقة
- يخلط الدقيق والملح واللبن البودرة
- يضاف خليط الخميرة لخليط الدقيق ويقلب كل الخليط في العجان
- توضع باقي كمية الماء ويقلب كل الخليط حتى الحصول على عجينة طرية
- تغطى العجينة وتترك لتتخمر
- تلف العجينة رول
- تقطع كرات وسط وتلف وتغطى وتترك لتتخمر مرة أخرى
- تفرد كرات الخبز بالنشابة ويترك ليرتاح قليلاً
- توضع في طاسة ساخنة على النار
- يقلب بعد أن يتشمع على الوجه الآخر
- يرفع من على النار بعد تمام النضج
- يغطى بفوطة نظيفة
طريقة عمل خبز بالشوفان من مطبخ الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد
مقادير خبز بالشوفان
2 كوب دقيق شوفان
نصف كوب دقيق أسمر
1 ملعقة صغيرة خميرة فورية
ماء للعجن
ربع كوب زيت
1 ملعقة صغيرة سكر
ملح
- للوجه
بيض
فانيليا
شوفان
حبة البركة
طريقة تحضير خبز بالشوفان
- في العجانة يخلط دقيق الشوفان ثم يضاف الدقيق الأسمر ثم الخميرة ورشة ملح ورشة سكر وقليل من الماء والزيت وتعجن جيدا
- تترك العجينة حتى تختمر ثم تشكل على هيئة الخبز ويدهن الوجه بخليط البيض والفانيليا
- يرش العجين بالشوفان وحبة البركة ويدخل الفرن حتى تمام النضج ويقدم