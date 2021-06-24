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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أدنى نسبة إقبال على الإطلاق

الجزائر.. المجلس الدستوري يعلن فوز الحزب الحاكم بالانتخابات التشريعية

صدى البلد

أعلن المجلس الدستوري في الجزائر، مساء الأربعاء، أن الحزب الحاكم في البلاد "جبهة التحرير الوطني" حصل في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في 12 الجاري وسجلت أدنى نسبة إقبال على الإطلاق، أكبر عدد من المقاعد بحصوله على 98 مقعدا من أصل 407.

وخلال إعلانه عبر التلفزيون الرسمي النتائج الرسمية للانتخابات، قال رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش، إن حزب جبهة التحرير الوطني حل أولا بحصوله على 98 مقعدا، يليه المرشحون المستقلون الذين حصلوا مجتمعين على 84 مقعدا.

أما في المرتبة الثالثة، فحلت حركة مجتمع السلم، الحزب الإسلامي الرئيسي في البلاد، والذي حصد 65 مقعدا، فيما حل في المرتبة الرابعة حزب لتجمع الوطني الديمقراطي، بحصوله على 58 مقعدا.

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وأظهرت هذه النتائج الرسمية أنه على الرغم من فوز الجبهة إلا أنها سجلت تراجعًا كبيرًا على صعيد عدد المقاعد النيابية إذ إنها خسرت أكثر من 50 مقعدا وبات لديها أقل من ربع أعضاء المجلس الجديد.

وبلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم، 5.6 ملايين من أصل أكثر من 24 مليون ناخب، أي 23%، في نسبة مشاركة هي الأدنى في تاريخ البلاد، ليس فقط على صعيد الانتخابات التشريعية بل على صعيد الانتخابات بأسرها، وفق الأرقام الرسمية.

وعلى الرغم من العدد الكبير من المرشحين المستقلين، فإن نسبة الامتناع عن التصويت كانت أكبر من تلك التي سجلت في الانتخابات الرئاسية في 2019، وفي الاستفتاء الدستوري في 2020، إذ بلغت في الاستحقاق الأول 60% وفي الثاني 76%.

 

الجزائر جبهة التحرير الوطني المجلس الدستوري الانتخابات التشريعية الحزب الحاكم

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