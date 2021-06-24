مذيع يقطع نشرة الأخبار معلنا شكوته على القناه لعدم تلقيه راتبه هو وزملائه.. فيديو

قاطع مذيع بالتلفزيون الزامبي النشرة الإخبارية التي كان يقدمها على الهواء مباشرةً، مبررا ذلك بعدم تلقيه راتبه هو وزملاءه لمدة طويلة.



وبدأ كابيندا كاليمينا النشرة كالمعتاد، وكان يقدم تقريراً عن أهم الأخبار وقرر أن يعلن شكوته ضد القناه اثناء البث المباشر.



وقال متحدثاً للكاميرا:" سيداتي وسادتي، نحن بشر... علينا أن نتقاضى رواتبنا".



وأثار المذيع كاليمينا الجدل ، خلال نشرة قناة «KBN» الإخبارية عندما قال إن الموظفين لم يتلقوا رواتبهم، وأصر على أنه «يجب أن يُدفع لهم»، وفق ما نقلته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وقال كينيدي مامبوي، الرئيس التنفيذي للقناة: نشعر بالفزع من سلوك المذيع المخمور الذي تم عرضه من خلال مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.



