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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

باقة 300 ألف جنيه.. أبرز 5 سيارات سيدان في مصر موديل 2021

باقة 300 ألف ..ابرز
باقة 300 ألف ..ابرز 5 سيارات سيدان في مصر لـ موديلات 2021

تنطلق داخل السوق المصري للسيارات العديد من الإصدارات التي تنتمي إلى فئة الـ سيدان، وتلاقي هذه الفئة انتشارًا كبيرًا داخل الشوارع المصرية، نسبة إلى تصميمها الهيكلي المناسب مع مساحتها الداخلية، إلى جانب العديد من التجهيزات الاخرى، مثل وسائل الأمان وعناصر التحكم وكماليات الرفاهية.

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أشهر 5 سيارات "سيدان" في البحرين موديلات 2021 | صور

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باقة 10 آلاف دينار..5 سيارات سيدان موديلات 2021 داخل الكويت

و يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري في سياق هذا الموضوع، أبرز 5 سيارات سيدان في مصر، ضمن باقة الـ 300 ألف لـ موديلات 2021.

1 – هوندا سيتي موديل 2021 

تحتوي السيارة هوندا سيتي موديل 2021 على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يمكنه انتاج قوة قدرها 121 حصان، و 145 نيوتن/متر من عزم الدوران، حيث تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء سداسي النقلات.

 

وتقدم السيارة هوندا سيتي موديل 2021 عبر فئة واحدة من التجهيزات وبقيمة قدرها 345 ألف جنيه.

2 – كيا جراند سيراتو موديل 2021 

حصلت السيارة كيا جراند سيراتو موديل 2021 التي تنتمي إلى فئة الـ سيدان على محرك من 4 اسطوانات، بسعة 1600 سي سي، بقوة 130 حصان، و عزم أقصى للدوران يقدر بـ 192 نيوتن/متر، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكي تتكون من 6 سرعات، و من خلال ذلك تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم خلال 12 ثانية.

 

ويبلغ سعر السيارة كيا جراند سيراتو موديل 2021 داخل السوق المصري بقيمة 

 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل  LX 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 309.900 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل EX 2021  محرك 1600 سي سي بسعر 339.900 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك  توب لاين موديل 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 379.900 جنيه.

3 – رينو ميجان موديل 2021 

 

زودت السيارة رينو ميجان موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1600 سي سي، يدفع قوة قدرها 115 حصان، و عزم أقصى للدوران يقدر بـ 156 نيوتن لكل متر، بالإضافة إلى نسخة اخرى تعمل عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء أيضا، ولكن بسعة 1200 سي سي تيربو، بقوة 130 حصان، و 205 نيوتن/متر من عزم الدوران.

 

تقدم السيارة رينو ميجان موديل 2021 داخل السوق المصري بقيمة قدرها 

الفئة الأولى أوتوماتيك  موديل  E2 2021محرك 1600 سي سي بسعر279,000  جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل  E2+ 2021 محرك 1600 سي سي بسعر329,000  جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل  E3 2021محرك 1600 سي سي بسعر   348,000  جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل E3+ 2021 محرك 1200 سي سي تيربو بسعر 389,000 جنيه.

4 – ام جي 6 موديل 2021 

تستمد السيارة ام جي 6 موديل 2021 قوتها من محرك مكون من 4 اسطوانات، قادر على انتاج قوة 169 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 250 نيوتن/متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات، يجعلها تتسارع من 0 لـ 100 كم خلال 9.8 ثانية، مع نسبة استهلاك للوقود تقدر بـ 6.8 لتر لكل 100 كم.

 

ويبلغ سعر السيارة ام جي 6 موديل 2021 بقيمة قدرها 

 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل STANDARD 2021 محرك 1500 سي سي سعر 287.990 جنيه.

 

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل COMFORT 2021 محرك 1500 سي سي سعر 302.990 جنيه.

 

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل  LUX / BLACK INTERIOR 2021 محرك 1500 سي سي سعر 317.990 جنيه.

 

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل LUX / RED INTERIOR 2021 محرك 1500 سي سي سعر 322.990 جنيه.

 

5 – فورد فوكس موديل 2021 

تتمتع السيارة فورد فوكس موديل 2021 بمحرك سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 120 حصان، و 151 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، بينما تستهلك السيارة نسبة من الوقود تقدر بـ 5.5 لتر لكل 100 كم.

 

ويبلغ سعر السيارة فورد فوكس موديل 2021 بقيمة قدرها 

الفئة الأولى  موديل TREND 4D 2021 محرك 1500 CC بسعر 345 ألف جنيه.

 

الفئة الثانية موديل CONNECTED 5D 2021 محرك 1500 CC بسعر 370 ألف جنيه.

 

الفئة الثالثة موديل CONNECTED 4D 2021 محرك 1500 CC بسعر 375 ألف جنيه.

 

الفئة الرابعة موديل TITANIUM 4D 2021  محرك 1500 CC بسعر 415 ألف جنيه.

 

الفئة الخامسة موديل TITANIUM X 4D 2021 محرك 1500 CC بسعر 465 ألف جنيه.

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