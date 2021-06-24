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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

والله زمان يا تتش.. مؤمن زكريا يعلق على تواجده بتدريبات الأهلي اليوم

شارك مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بصورة له من داخل ملعب النادي الاهلي “ التتش ” بالجزيرة .
 

وحرص مؤمن زكريا على حضور تدريبات الاهلي لدعم اصدقائه قبل مباراة إياب نصف النهائي الأفريقي ضد الترجي التونسي وعلق قائلا " والله زمان يا تتش ".

 

ويقام الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي التونسي، غدًا الجمعة؛ للاتفاق على جميع الجوانب التنظيمية الخاصة بلقاء الإياب في الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامته في التاسعة مساء السبت على ملعب الأهلي we السلام.

 

ويعقد الاجتماع الفني بمقر النادي بالجزيرة، ويحضره سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، وسمير عدلي المدير الإداري، والطاقم الإداري بنادي الترجي، ووفد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الذي يضم مراقب وحكم ومنسق المباراة؛ للاتفاق على جميع الأمور التنظيمية والتنسيقية، ومن بينها زي الفريقين وموعد وصولهما إلى الملعب.

 

كما يعقد بيتسو موسيماني المدير الفني، ومعه كابتن الفريق، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة العودة لدوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي، في الدور نصف النهائي، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء السبت على استاد الأهلي we السلام.

 

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الصحفي في الثامنة مساء غد، الجمعة، ويتحدث خلاله المدير الفني للأهلي وكابتن الفريق أمام وسائل الإعلام عن مواجهة الترجي التونسي المرتقبة.

 

ويعقبه في الثامنة والنصف مساءً المؤتمر الصحفي للترجي التونسي، ويتحدث فيه معين الشعباني، المدير الفني، ومعه كابتن الفريق عن المباراة.

 

ويخوض الأهلي مرانه الرئيسي، في السادسة والنصف مساء غدٍ الجمعة على ملعب الأهلي we السلام؛ استعدادا لمباراة الترجي، وسيكون المران مفتوحا لوسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى منه.

 

وبعد ذلك يخوض فريق الترجي مرانه الرئيسي، في تمام الساعة التاسعة على ملعب الأهلي we السلام، الذي يستضيف المباراة، وسيكون مفتوحا لوسائل الإعلام لمدة ربع ساعة وفقا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف».

 

وكان الأهلي حقق الفوز على الترجي، بهدف نظيف سجله محمد شريف، في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا، التي أقيمت على استاد حمادي العقربي بمدينة رادس التونسية الأسبوع الماضي.

 

ويسعى الأهلي خلال مباراة الغد لتحقيق الفوز وحسم بطاقة العبور إلى المباراة النهائية، واستكمال مشوار الدفاع عن لقبه الأفريقي.

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