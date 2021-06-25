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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

خيارات قوية لـ كيا سول 2022 .. تفاصيل | صور

خيارات قوية لـ كيا
خيارات قوية لـ كيا سول 2022 .. تفاصيل

تواصل عملاقة صناعة السيارات الكورية الجنوبية "كيا"، من تألقها داخل أسواق السيارات العالمية، عبر نسختها الشهيرة و التي تحمل اسم صانعها مع احرف SOUL المميزة، حيث قدمت السيارة بإطلالة فنية جديدة تعتمد على نواقل حركة أوتوماتيكية الأداء، لتتخلى عن منظومة نواقل الحركة التقليدية و التي كانت تقدم في الإصدارات السابقة اخرهم موديلات 2021.

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المواصفات الفنية لـ كيا سول موديل 2022 

 

جاءت السيارة كيا سول موديل 2022 عبر حزمة متنوعة من الموصفات الفنية، حيث قدمت بمحرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1600 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 201 حصان، و 264 نيوتن/متر من عزم الدوران، يعمل عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 7 نقلات.

 

كما تقدم السيارة بمحرك اخر مكون من 4 اسطوانات أيضا، بسعة 2000 سي سي، قادر على انتاج قوة تعادل 147 حصان، و 132 نيوتن/متر من عزم الدوران، كمال تنتقل السرعة إلى العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيكية.

تقدم السيارة عبر عدة فئات و منهم LX و S و EX و تحتوي على مقود حركة مالتي فانكشن متعدد المهام، و شاشة لعرض الوسائط المتعددة و الخرائط يبلغ قياسها 8 بوصة، و نظام صوتي و ترفيهي، بالإضافة إلى لمسات داخلية أنيقة.

كما حصلت السيارة على حزمة من مواصفات الأمن و السلامة و التي تشمل، نظام التحذير عند الخروج من المسار، و برنامج النقاط العمياء، و مساعد تجنب الاصطدام الخلفي، و تفادي مشكلات التصادم الأمامي، مع باقة من أنظمة المكابح المتطورة، بينما ترتكز على عجلات رياضية يبلغ قياسها 16 بوصة.

بالإضافة إلى طرازات سول الأعلى تجهيزًا و منها S و X-Line و GT-Line، حيث تضم شاشة ملونة تعمل باللمس 10.25 بوصة، مع شاحن لاسلكي، و مكيفي هواء ثنائي المناطق، مع تطعيمات داخلية باللون الأحمر، و كسوة من الجلد الأسود، مدعومة بحياكة حمراء اللون.

 

و تقدر أسعار النسخة كيا سول موديل 2021 بقيمة تبدأ من 19.190 دولار أمريكي، على عكس الإصدارات السابقة و التي كانت تقدم بقيمة قدرها 17.590 دولار أمريكي.

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