QR CODE..الحجر الصحي تكشف ضوابط دخول البلاد لمن حصل على اللقاح

قال الدكتور أيمن الإمام رئيس الإدارة المركزية لـ الحجر الصحي، إنه تم تحديث الضوابط التي يتم تطبيقها في الحجر الصحي بمنافذ البلاد، والمسافر يقوم بتقديم شهادة تطعيم بلقاحات كورونا المعتمدة وبالتالي يسمح له بالدخول إلى البلاد دون الحاجة إلى مسحة PCR.

وأضاف أيمن الإمام في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، : "يجب أن تشمل شهادة التطعيم على كود qr code والذي يشمل بيانات المسافر ومكان وتاريخ حصول المسافر على لقاح كورونا ونوع اللقاح الذي حصل عليه ".

وتابع أيمن الإمام : " id now هو اختبار لفيروس كورونا مماثل لمسحة كورونا ويتم إجراءه للقادمين من الدول التي تشهد تحورات من فيروس كورونا".

وأكمل أيمن الإمام: "في حال ظهور أي عينة إيجابية لمن يجري له اختبار ID NOW يتم إجراء مسحة تأكيدية له وفي حال ثبوت إصابته يتم اتباع البروتوكول المتعارف عليه في وزارة الصحة مع الحالات التي يتم رصد إيجابيتها خاصة بالسلالات المتحورة ".

ضوابط دخول البلاد



أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تحديث الضوابط والاشتراطات والإجراءات الصحية التي يتم تطبيقها بالحجر الصحي بمنافذ دخول البلاد (الجوية والبرية والبحرية)، تزامنًا مع المستجدات الخاصة بفيروس كورونا.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه يتم السماح بدخول البلاد لحاملي شهادات التطعيم بـ لقاحات فيروس كورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية، بشرط أن يكون قد مضى 14 يومًا على تلقي الجرعة الثانية من اللقاحات التي تعطى على جرعتين وهي (سينوفارم، سينوفاك، سبوتنك، فايزر، أسترازينيكا، موديرنا)، أو مرور 14 يوما من الحصول على الجرعة الأولى من لقاح (جونسون أند جونسون).

وأضاف "مجاهد" أنه يتم قبول الشهادات بعد مراجعتها والتحقق من اعتمادها من الدولة جهة الإصدار بدون كشط أو شطب أو إضافة، كما يشترط أن تحتوي الشهادة على (QR Code).

وتابع أنه بالنسبة لحاملي شهادات التطعيم القادمين من الدول المتأثرة بالتحورات الجديدة للفيروس، فإنه يتم إتخاذ إجراءات احترازية إضافية تتضمن إجراء تحليل الحمض النووي السريع (ID NOW) لهم.

وأكد "مجاهد" استمرار تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ‏الضوابط والإجراءات والاشتراطات الصحية للقادمين إلى مصر وهو عدم دخول البلاد إلا بعد الحصول على شهادة (pcr) تفيد الخلو من فيروس كورونا وذلك لغير حاملي شهادات التطعيم.