تريند×خبر.. الجماهير تدعم الأهلي قبل مواجهة الترجي .. هدف عالمي لوليد سليمان

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خطوتين على العاشرة ..الجماهير تدعم الأهلي قبل مواجهة الترجي

وجهت جماهير النادي الأهلي الدعم للفريق الأول قبل مواجهة الترجي التونسي في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي ستقام في مساء السبت القادم.





الجماهير تدعم الأهلي

والله زمان يا تتش.. مؤمن زكريا يعلق على تواجده بتدريبات الأهلي اليوم



شارك مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بصورة له من داخل ملعب النادي الاهلي “ التتش ” بالجزيرة .



وليد سليمان يحرز هدفا عالميا في شباك الشناوي من تدريبات الأهلي



شارك وليد سليمان لاعب النادي الأهلي متابعيه بفيديو له من تدريبات الفريق الأول قبل مواجهة الترجي في اياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.



أحمد عيد عبدالملك يهنئ سلة الزمالك يعد الفوز على الاتحاد السكندري

هنأ أحمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق، فريق كرة السلة بالنادي بالفوز على فريق الاتحاد السكندري في الجولة الرابعة من نهائي دوري السوبر للسلة.