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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أحمد عيد عبدالملك يهنئ سلة الزمالك يعد الفوز على الاتحاد السكندري

صدى البلد

هنأ أحمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق، فريق كرة السلة بالنادي بالفوز على فريق الاتحاد السكندري في الجولة الرابعة من نهائي دوري السوبر للسلة.
 

وغرد أحمد عيد عبدالملك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "‏الحمد الله ألف مبروك إن شاء الله الزمالك بطل دوري السلة".


 أحمد عيد عبدالملك يهنئ سلة الزمالك

وفاز الفريق الأول لرجال كرة السلة بنادي الزمالك بقيادة مديره الفني الإسباني أوجوستي بوش، على  الاتحاد السكندري الذي يقوده فنيا أحمد مرعي، بنتيجة 74 - 69، في إطار ثالث لقاءات سلسلة الدور النهائي لدوري السوبر.

وانتهت الفترة الأول بتقدم الاتحاد السكندري على الزمالك بنتيجة 20-12، إلا أن الزمالك نجح في الرجوع إلى المباراة ليشهد منتصف اللقاء مناصفة من الفريقين مع تفوق الزمالك في عدد النقاط .

وتقدم الزمالك في نهاية الفترة الثانية 34-28، ليستحوذ على اللقاء المثير ويبقى متقدما لنهاية المباراة .

وانتهت الفترة الثالثة بتقدم الزمالك على الاتحاد السكندري 50-46 للزمالك .

واشتعلت المباراة في دقائقها الأخيرة لتنتهي المباراة بفوز (74)-(69) ليحقق الزمالك الفوز الثاني له في مجموع المباريات .

 

نتيجة المباراتين السابقتين

وخسر الزمالك أمام الاتحاد السكندري في أولى جولات الدور النهائي من بطولة دوري السوبر لكرة السلة بنتيجة 56 / 83 فى المباراة الأولى، بينما تمكن فريق الزمالك من الفوز في ثاني مواجهات دور نهائي دوري السوبر أمام نادي الاتحاد السكندري بنتيجة 80/70.

وتأهل الزمالك إلى نهائي دوري السلة بعد الفوز على الجزيرة 3/0 في مواجهات best of 5، بينما تأهل الاتحاد السكندري بعد الإطاحة من الأهلي بالفوز على الأحمر 3/0 في منافسات نفس الدور

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