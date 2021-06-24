هاني الناظر يوضح أبرز العادات السيئة في فصل الصيف

كشف الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق وأستاذ الأمراض الجلدية، بعض العادات الخاطئة التي يقع فيها المواطنون خلال فصل الصيف.

وتابع الناظر خلال حواره مع الإعلامي محمد شردي مقدم برنامج "الحياة اليوم" والمذاع عبر قناة "الحياة": “الاستحمام بالمياه الساخنة في فصل الصيف من الأخطاء الشائعة، لأن المياه الساخنة مع التعرق تسبب حمو النيل، مشيرا إلى أهمية ارتداء الملابس القطنية الداخلية، وضرورة ارتداء الملابس الفاتحة خاصة اللون الأبيض”.

وأوضح رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق وأستاذ الأمراض الجلدية: "يجب عدم ارتداء الملابس القصيرة في ذروة النهار حتى لا يتعرض الجلد للحرق، وإذا أراد الشخص أخذ فيتامين د من أشعة الشمس تكون بعد الشروق بساعتين وقبل الغروب بساعتين".

ونوه هاني الناظر إلى أن التعرض لأشعة الشمس في فترة الظهيرة تعرض الجلد للحرق، مشددا على ضرورة استخدام الشمسية عند الخروج في الشمس، لأنها تحمي الإنسان تماما من أشعة الشمس، بجانب ارتداء الأبيض، فهذين الأمرين يحميان تماما.

تصريحات سابقة

قال الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، إن البعض يمارس عادة خاطئة وهى ارتداء الصنادل أو الأحذية أثناء التواجد على الشواطئ، داعيًا إلى ترك القدم عاري تماما فى الرمال للتخلص من خلايا الجلد الميتة والفطريات.

وأضاف "استشاري الأمراض الجلدية"، ، "تعود البعض أثناء الجلوس على شاطئ البحر ارتداء صنادل أو أحذية أو غيرها بهدف حماية القدم والأصابع من وصول الرمال لها، والحقيقة هذه عادة خاطئة تماما وعلى العكس انصح بترك القدم عاريا فى الرمال مع العمل على حكه وحك باطن القدم وبين الأصابع بالرمال فهذا يساعد على تخلص الجلد من الخلايا الميتة ومن الفطريات التى تصيب القدم والأصابع، ويجعل جلد القدم أكثر نضارة وأملس خالي من القشور".

وأشار "الناظر"، إلى أن وضع القدم داخل الرمال قد تكون وسيلة علاجية للتخلص من الفطريات والجلد الميت، مضيفا أنه يجب على كل شخص يذهب للجلوس على الشاطئ أن يحمل زجاجة من المياه، وحتى أنه يجب أن يكون حريص على شرب أولاده كمية كبيرة من المياه أثناء جلوسهم على الشاطئ.

وأكد استشاري الأمراض الجلدية، أن المياه تعتبر حياة لجميع أعضاء جسم الإنسان، وذلك لأن العرق يساعد الجسم على التخلص من الأملاح، وحتى أنه أثناء تبخر هذا العرق من الجسم يقوم بسحب الحرارة من الجلد، ومن هنا يتم انخفاض درجة حرارة الجلد، ويشعر الإنسان برطوبة في الجسم.

ويعتبر فصل الصيف من أكثر الفصول القريبة لدى قلوب الكثير، لقيامهم والاستمتاع بالإجازة فى المصايف والشواطئ المختلفة، مؤكدا أنه يجب وضع زيت اللوز الحلو على الجسم والشعر قبل النزول لحمامات السباحة وشواطئ البحر خاصة أنه يعمل على وقاية الشعر من التلف ، ولابد من تغطية الشعر ب القبعات لحمايته من أشعة الشمس والتى من الممكن ان تغير لونه أو تسبب التقصف.

ونصح بالاستحمام بالماء البارد خلال فترة الصيف الحالية لدوره فى ترطيب الجلد والابتعاد عن استعمال الماء الساخن والذى نحتاجه فقط فى فصل الشتاء والتى تساعد على توسيع الشعيرات الدموية وسخونية الجلد واستعمال صابونة الجلسرين.