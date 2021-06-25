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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الغندور يهنئ زيزو بالتجديد للزمالك 3 سنوات أخرى

صدى البلد

هنأ خالد الغندور لاعب نادي الزمالك السابق ، أحمد سيد زيزو بتجديد تعاقدة مع نادي الزمالك ٣ مواسم أخرى .
 

وكتب خالد الغندور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا "ألف مبروك زيزو مضي ٣ سنوات في الزمالك".

 

ونجح حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك  في تمديد عقد أحمد سيد زيزو صانع ألعاب الفريق الكروي لمدة ثلاثة مواسم قادمة خاصة وأن عقد أحمد سيد زيزو كان ينتهي بنهاية الموسم المقبل.
 

وأعلن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن تمديد عقد أحمد سيد زيزو عقب الجلسة التي جمعت بين إدارة النادي واللاعب، ووقع خلالها زيزو لمدة 3 مواسم.
 

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك طلب تجديد عقد أحمد سيد زيزو لأنه من العناصر الأساسية بـ الزمالك ، وعقد مسئولو النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب جلسة مع اللاعب ووالده في حضور أعضاء المجلس وفاروق جعفر المستشار الفني لمجلس الإدارة ووقع خلالها اللاعب على عقود التجديد للقلعة البيضاء.

الزمالك حسين لبيب خالد الغندور زيزو أحمد سيد زيزو الفرنسي باتريس كارتيرون كارتيرون المدير الفني

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