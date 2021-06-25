بـ 8 وصفات طبيعية .. إليك طرق علاج المسام الواسعة

تعد المسام الواسعة من أكثر المشكلات الجلدية التى تدمر جمال المرأة وتجعلها أقل جاذبية وجمالا.. فهل يمكن التخلص منها نهائيا؟

توجد طرق عديدة تساعد في التخلص من المسام الواسعة ومن بينها الوصفات الطبيعية التى تتميز بفاعليتها و انخفاض تكلفتها.

نقدم لكم قائمة بـ أشهر الوصفات الطبيعية المستخدمة فى علاج المسام الواسعة، وذلك وفقا لما جاء فى موقع “ makeuptutorials ”.

خل التفاح

يعد أفضل علاج لتقليل المسام الواسعة وجعلها تبدو أصغر، فقط تذكر تخفيفه بالماء وضعيه على البشرة.

أقنعة اللوز



اصنع عجينة باللوز المنقوع في الماء طوال الليل وأضيفي القليل من الماء في الصباح وضعيه لمدة 20 دقيقة ، اتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيه ومعجون اللوز مثالي لمرونة البشرة وتقليص المسام على الجبهة والأنف والخدين.

ماسك الأفوكادو



اهرسي نصف حبة أفوكادو وأضيفي ملعقة صغيرة من العسل. اخلطيها معجون وضعيها على الوجه. مزيج العسل والأفوكادو مفيد لترطيب الوجه وتنظيفه وجعل البشرة أنعم .

ماسك القهوة



ماسك القهوة الممزوج بمسحوق الكاكاو هو فعال للغاية في شد المسام، ويقلل من انتفاخ وتورم الوجه، كما أنه مقشر جيد.

البيض والعسل



تحتاج البشرة إلى التنفس لبعض الوقت وأحيانًا تسد مسامك بالمواد الكيميائية والأوساخ والزيوت ويساعد البيض كمضاد للأكسدة يزيل تلك المواد الكيميائية ويشد المسام للحصول على بشرة متوهجة وصحية.

بياض البيض والزبادي



فهو لا يشد المسام فحسب بل يمنح البشرة مظهرًا أكثر تماسكًا، وبياض البيض له خصائص شد واللبن مفيد لترطيب البشرة .

صودا الخبز والليمون



صودا الخبز لها خصائص تطهير وهي فعالة جدًا في التخلص من ندبات حب الشباب وشد المسام وهو جيد لتقشير البشرة وإزالة خلايا الجلد الميتة.

ماسك الشوفان



ماسك دقيق الشوفان مع الزبادي والعسل وبياض البيض يجعل البشرة أكثر صحة وأكثر إحكاما مما يجعلك تشعرين بالحيوية.