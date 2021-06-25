الأردن .. إجمالي التطعيمات ضد كورونا تخطت عتبة الـ 3 ملايين جرعة

أفادت وزارة الصحة الاردنية أن الأردن قدم 37307 جرعات جديدة من اللقاح الواقي من فيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي حصيلة الجرعات منذ بدء حملة التطعيم في الأردن منذ بداية العام الجاري 3.378945 ملايين.

وذكرت خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في الأردن بحسب قناة المملكة " الاردنية" ، أنه تم جدولة بعض المواعيد لتلقي اللقاح الواقي من فيروس كورونا ليوم الجمعة 25 يونيو في 32 مركز تطعيم رئيسي في مختلف محافظات الأردن .

وتوزعت الجرعات الجديدة على 36162 جرعة جديدة، و1145 جرعة ثانية.

وأشارت الصحة الأردنية إلي أن إجمالي متلقي الجرعة الأولى بلغ 2.215882 مليون، فيما تلقى جرعتي اللقاح 1.163063 مليون شخص، ووصل عدد المسجلين في منصة تلقي اللقاح إلى 3.118024 مسجل.

وكانت الحملة الوطنية للتطعيم بـ الأردن بدأت في 13 يناير 2021.