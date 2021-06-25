استشاري المناعة : التطعيم الطريقة الوحيدة للسيطرة على كورونا..فيديو

قال دكتور عبد الهادي مصباح ، استشاري المناعة والتحاليل الطبية، أن سلالة ألفا من كورونا كان بداية ظهورها فى انجلترا ، وسلالة بيتا كان بداية ظهورها في جنوب أفريقيا ، وسلالة جاما فى البرازيل.

وأضاف مصباح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة” عبر “القناة الأولى المصرية” أن السيطرة الوحيدة على أى جائحة هو التطعيم، لافتا إلى أنها هى التى قضت على شلل الأطفال والجدرى، وفى حال تطعيم 70% من الأشخاص من الممكن أن يحدث مناعة جماعية.

صنفت منظمة الصحة العالمية سلالة دلتا كورونا أنها "متغير مثير للقلق" بالانضمام إلى سلالة ألفا ، التي ظهرت في المملكة المتحدة ؛ سلالة بيتا ، من جنوب أفريقيا ؛ وسلالة جاما التي شوهدت لأول مرة في البرازيل، لكن دلتا سرعان ما أصبحت الأكثر إثارة للقلق بين المجموعة حيث انها تصيب صغار السن .

يدق مسؤولو الصحة ناقوس الخطر من أن دلتا كورونا تهدد بلدان ، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ، التي دأبت مؤخرًا على التغلب على الوباء في التراجع وتفاقم الظروف في بلدان ، مثل الهند ، التي لا تزال تعاني من أزمة عميقة.

وجد الباحثون أن دلتا كورونا أكثر قابلية للانتقال داخل المنازل بنسبة 60 ٪ على الأقل من سلالة ألفا ، وهي البديل السائد في الولايات المتحدة ، وفقًا للصحة العامة في إنجلترا .



ما هي الأعراض التي يسببها متغير دلتا؟

وجد الأطباء في الصين أنه مع انتشار متغير دلتا في جميع أنحاء البلاد ، يعاني الناس من أعراض مختلفة وأكثر حدة مما تم الإبلاغ عنه في وقت سابق في الوباء ، وفقًا لتقارير صحيفة نيويورك تايمز .

الحمى شائعة، يرتفع مستوى الفيروس في الجسم أعلى مما شوهد من قبل خلال الجائحة، والمزيد من الناس يصابون بأمراض خطيرة في غضون 3 أو 4 أيام.

في المملكة المتحدة ، حيث يشكل متغير دلتا 91 في المائة من الحالات الجديدة ، وجدت إحدى الدراسات أن الأعراض التي تم الإبلاغ عنها هي الصداع والتهاب الحلق وسيلان الأنف.

وفى سياق أخر، يسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" العديد من الأعراض والآثار الجانبية التي تظهر رويدًا رويدًا على المصابين بـ فيروس كورونا، فواحدة من الآثار الجانبية التي لاحظها المصابون بالفيروس هي رائحة العفن التي يشمونها.



وقد أوضح طبيب الأنف والأذن والحنجرة "فلاديمير زايتسف" أن رائحة العفن التي يستشعر بها المصابون هي نتيجة التهاب الأنف، والتي تؤدي إلى التهاب الجيوب الأنفية الفكية، بحسب ما نشرت "روسيا اليوم".

كما أوضح الطبيب الروسي:" ان هذا الالتهاب يسبب تضخما في الغشاء المخاطي والجيوب الانفية إلى جانب تضخم في الناصور، حيث تنفتح الفتحات وتشتد هذه الرائحة الكريهة، لأن التهاب الجيوب الأنفية يزداد أكثر كل يوم".

فيما أشار "زايتسف" إلى أن رائحة العفن الكريهة تختفي بمجرد أن يتم تنظيف تلك الفتحات، وأوصى الطبيب بسرعة التوجه إلى الطبيب أو المستشفى عندما تظهر مثل هذه الأعراض.