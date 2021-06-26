عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في ذكرى تأسيسه السابعة.. الحشد الشعبي يستعرض قوته في العراق بحضور الكاظمي

صدى البلد

ينطلق اليوم، السبت، الاستعراض العسكري لقوات  الحشد الشعبي، المظلة الجامعة لأكثر من 70 فصيلاً مسلحاً في العراق، وذلك بحضور رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي.

 

يأتي تنظيم فعاليات الاستعراض العسكري للحشد الشعبي في عيده السنوي السابع، وذكرى بدء عمليات تحرير المدن من تنظيم داعش.



يذكر أن هذا الاستعراض هو الأول لقوات الحشد الشعبي وشاركت فيه قوات مشاة من الحشد والمديريات القتالية والساندة.



وبحسب وسائل إعلام عراقية، فقد تم اعتبار اليوم الذي أصدر فيه المرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني فتوى "الجهاد الكفائي"، في 13 يوليو 2014، إثر اجتياح تنظيم داعش مساحات واسعة من مدن العراق، ذكرى تأسيس الحشد الشعبي.



وصوت البرلمان العراقي في عام 2016 على مشروع قرار، قدمته قوى سياسية عدة، عرف باسم "قانون الحشد الشعبي" واعتبرت فيه هيئة الحشد منظومة أمنية رسمية.



وتم إقرار رواتب شهرية لعناصر الحشد الشعبي موازية لرواتب الجنود في الجيش العراقي، مع تخصيص موازنة تسليح وتطوير سنوية. 

 

رئيس الوزراء العراقي يعلق على أحداث الحشد الشعبي

العراق.. إغلاق المنطقة الخضراء بعد اعتقال قائد عمليات الحشد الشعبي بالأنبار

فى سياق متصل، أعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، أمس الجمعة، بدء صرف فروقات الرواتب لمقاتلي الحشد بأثر رجعي لثلاثة أشهر.

 

وقال الفياض في مقابلة مع قناة العراقية الرسمية إن 760 ألف دينار ستصرف لكل مقاتل في الحشد الشعبي كقيمة الفروقات خلال الأيام العشرة المقبلة.

 

كما أشار إلى تقديم مقترح لإعادة المفسوخة عقودهم  من خلال موارد الهيئة المالية.

 

وفي أواخر أبريل الماضي، أعلن الفياض صرف رواتب منتسبي الحشد الشعبي مع الزيادة، حيث سيكون مرتب المنتسب مليوناً و415 ألف دينار، نافياً صحة الأنباء التي تحدثت عن وجود استقطاعات.

 

وتضمنت موازنة 2021، التي مرّرها البرلمان العراقي، في 31 مارس الماضي، بمادة تلزم الحكومة بقبول 30 ألف عنصر جديد ضمن صفوف الحشد الشعبي، ما يعني زيادة العدد الكلي المعلن لمنتسبي الحشد إلى 160 ألفاً.



وسبق أن أكد المتحدث باسم كتلة الفتح البرلمانية النائب أحمد الاسدي، خلال مؤتمر صحفي عقده في 26 أبريل الماضي أن التخصيصات المالية التي تمكن هيئة الحشد الشعبي من إعادة المفسوخة عقودهم ممن تنطبق عليهم المواصفات والتعليمات موجودة في الموازنة الاتحادية، مبيناً أن الوجبة الأولى ستتضمن إعادة السبعة آلاف جريح ممن ثبت أنهم جرحى، وبعدها يتم إعادة الآخرين ممن تنطبق عليهم الشروط.

 

في سياق آخر، أشار رئيس هيئة الحشد إلى أن رئيس الوزراء يقدم الدعم لهيئة الحشد الشعبي، والحشد الشعبي ذراع أساسية ومهمة وقوة للدولة، مبيناً أن الحشد ساهم في تقويض المد الطائفي ودعم اللحمة الوطنية للدفاع عن العراق وهو يضم 50 إلى 60 ألف مقاتل من السنة ومكونات الشعب العراقي الأخرى.

 

وتابع أن الحشد مؤسسة عسكرية مرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة وعلاقتنا مع بقية القطعات هي علاقة تكامل"، موضحاً أن “الحشد الشعبي يعمل تحت إمرة قيادة العمليات المشتركة”.

 


 

الحشد الشعبي تنظيم داعش لمرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني الجيش العراقي العراق الكاظمي مصطفي الكاظمي رئيس الوزراء العراقي

موضوعات متعلقة

أشهر الأكلات السريعة في العراق.. طريقة عمل خبز العروق

العراق يعلن ضبط مواد كيماوية شديدة الخطورة بميناء أم قصر الأوسط

ترشيحاتنا

شاهد.. أجواء تفتيش طلاب الدبلومات بـ العصا الإلكترونية في سادس أيام الامتحانات

تعرف على موعد فتح باب تراخيص المباني بالمحافظات

إنجازات 7 سنوات.. إتاحة 32.3 مليار جنيه قروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

هولندا ترفع معظم القيود المتعلقة بفيروس "كورونا" مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي

بدء أعمال تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية 2021

بايدن يتعهد بالدعم الأمريكي الدائم لأفغانستان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليفربول يضحي بـ محمد صلاح من أجل التعاقد مع مبابي

تقرير تونسي : كاف يوقع عقوبتين على الأهلي قبل مواجهة الترجي

قرار إماراتي عاجل بشأن الإقامة في البلاد

غدا.. انطلاق قمة مصرية أردنية عراقية في بغداد

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن نهائي كأس مصر

أخيرا لقيت التوازن.. حلا شيحة بـ الحجاب: حالي اتغير واتجوزت الحمد لله

زوجة أبوجبل تنشر صورته من داخل المستشفى وتعلق: ربي يحفظه

بعد الانتخابات.. تحذير أمريكي عاجل إلى إثيوبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تتسع بغرابة.. شاهد حفرة مرعبة في المكسيك تقترب من ابتلاع المنازل|صور

احذري.. 3 علامات على هاتف زوجك تؤكد خيانته

لحظات توقف القلب.. مرشد سياحي يطعم تماسيح ضخمة بيديه|فيديو

بعد سنوات من المطالبات.. تقرير المخابرات الأمريكية عن حقيقة وجود أجسام فضائية|صور

فيديو

الدخان وصل قمة الجبل.. إخلاء منزل في السعودية بسبب حريق

سخر الجن.. القبض على نائب برلماني سابق لتجارة الآثار

الحرب اشتعلت.. ابنة محمد حلاوة تدخل علي خط الهجوم علي ياسمين عبد العزيز | فيديوجراف

فيديوجراف.. قرارت من البنك المركزي لمواجهة تداعيات كورونا

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: ذو الهمم قادرون دائما

أحمد فريد يكتب: أسرار وشائعات عن الفضاء «2»

عادل مبروك يكتب: أتباع الشيطان

سارة مجدى تكتب: تعددت الأسباب.. والتحرش واحد

يحيي عفيفي يكتب: قرار وزير المالية لم يكن مفاجأة

ياسر عبيدو يكتب: الرجولة فى خطر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ