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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

سلالة دلتا الهندية.. باحث يكشف سبب زيادة إصابات كورونا في روسيا

صدى البلد


تعد سلالة دلتا الهندية لفيروس كورونا من أخطر نسخ الفيروس المتحورة على مستوى العالم، حيث تنتشر بشكل سريع جدا وتأثيرها قوى على جسم الإنسان، مما تسبب في ارتفاع عدد الوفيات.

 

قال إسلام غازي باحث في الأكاديمية الروسية، إن روسيا تشهد الفترة الحالية زيادة في عدد إصابات فيروس كورونا، وذلك بسبب حلول فصل الصيف وبدء الإجازات.
 

وأضاف إسلام غازي، في مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، أنه تم إجبار بعض العاملين في عدد من المؤسسات للحصول على لقاح كورونا، متابعا: “اللقاحات أصبحت متاحة بالمجان إلى الطلاب في بعض الجامعات الروسية”.
 

وأشار باحث في الأكاديمية الروسية إلى أنه من المتوقع إعادة تشديد الإجراءات على المسافرين القادمين من الخارج تزامنا مع اكتشاف إصابة بالسلالة دلتا الهندية، موضحا أن البلاد ستشهد زيادة في نسبة الحصول على اللقاح.
 

وكشف أنه بحلول 28 القادم لن يتم السماح لأحد بالدخول إلى الأماكن المغلقة والمطاعم دون الحصول على اللقاح، مشيرا إلى أن سلالة لدلتا أكثر انتشار من السلالة بريطانيا.
 

وأعلنت رئيسة الهيئة الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلك آنا بوبوفا، انتشار سلالة دلتا الهندية من فيروس كورونا فيما يقرب من 90 دولة في جميع أنحاء العالم.


وأضافت بوبوفا - في المؤتمر العلمي والعملي الثالث المعني بـ "التهديدات العالمية للأمن البيولوجي"، حسب ما أوردته وكالة أنباء “تاس” الروسية أنه "وفقًا للخبراء الأجانب، فقد انتشرت سلالة دلتا الجديدة فيما يقرب من 90 دولة".


وأفادت بأن روسيا تمكنت من الصمود في وجه الحرب ضد الوباء في مارس وأبريل 2021 عندما شهدت أوروبا زيادة في حالات الإصابة بكوفيد-19.


في سياق متصل، صرّحت رئيسة الهيئة الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلك بأن جائحة الفيروس التاجي، ليست الأخيرة، داعية إلى الاستعداد لمواجهة تحديات جديدة.

 

ووفقا لما جاء فى موقع “المصدر: نوفوستي”، أوضح رئيس مركز "جاماليا" للبيولوجيا المجهرية ألكسندر جينسبورج، أن خطر سلالة دلتا الهندية لفيروس كورونا يكمن في أن فور اختراقها للجسم، تصبح أشد مقاومة للأجسام المضادة.



وأشار ألكسندر إلى أن سلالة دلتا الهندية خطيرة جدا لأنها تمتلك طريقة مختلفة للتفاعل مع خلايا جسم الإنسان. فهي لا تدمر هذه الخلايا، بل تعمل على الانتشار بسرعة بالانتقال من خلية إلى أخرى مع تشكيل خلايا متعددة النوى.

 

وأوضح أنه عند تمكن سلالة دلتا الهندية لفيروس كورونا من اختراق الجسم تصبح قادرة على الصمود ومقاومة الأجسام المضادة المنتشرة في الدم، هذه الفيروسات المتحورة تستخدم هذه الخدعة بشكل ماكر.

 

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