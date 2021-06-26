به 5 مفاجآت.. تقرير الآثار عن واقعة ضبط نائب الجن والعفاريت

تسلمت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية تقرير لجنة وزارة الآثار المبدأي في واقعة ضبط النائب البرلماني السابق علاء حسانين واخرين في قضية الآثار .

وجاء بتقرير للجنة إن المتهمين استعانوا بالخرسانة لتاكد من زيادة عمق الحفر فضلا عن سلامة العمال أثناء الحفر والتنقيب.

وكشف التقرير أن المتهمين قاموا بحفر الحفر بمساحات مختلفة منها متر طولا فى متر ونصف عرضا واخرى اكثر من مترين، وكذلك حفر على هيئة أبار صرف صحي دائرية بمساحة أكبر من مترين، وترواحت أعماق الحفر من ٣ إلى ٠ ا أمتار للوصول لموقع التماثيل المستخرجة.

وكشف التقرير أن الحفر أسفر عن وجود 3 قطع حجرية مدون عليها نقوش فرعونية قديمة الي جانب عقود بها مجموعة من التماثيل مختلفة الشكل ، وتبين وجود مائدة قرابين حجرية، وطبقين أسود اللون على شكل أوزتين وشكل سمكة و 3 إبر جراحية تعود للعصر الإسلامي، 4 فازات مختلفة الأحجام، 3 أواني صغيرة من المرمر،24 نموذجًا لأواني مختلفة الأشكال والأحجام، وإبريق من البرونز ومجموعة من بقايا البرونز

وإبريق أخضر من الفيانس، وقطع أحجار تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، 3 أطباق صغيرة الحجم من الفخار، 6 قطع من الفخار ، 6 قطع من الدرائق.

واضافت المعاينة عن وجود تمثال جنائزي صغير الحجم و 3 موازين من البازلت ومسند ورأس من الخشب، و3 مكحلة من المرمر، 10 قطع من الفيانس أخضر اللون، 3 مسرجات من الفخار ترجع الروماني و اليوناني ، جزء من تمثال على هيئة حيوان من الخشب.

وكان قد قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، المنعقدة بالسيدة زينب، تجديد حبس النائب البرلماني السابق علاء حسانين وآخرين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقضية اثار وحيازة كمية كبيرة من التماثيل والقطع الأثرية بمنطقة مصر القديمة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفراس وهم داخل محبسهم.

وكان قد انتقل فريق من نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، لأماكن الحفر التى تم التنقيب عن الأثار فيها بواسطة لنائب البرلماني السابق علاء حسانين وأخرين بمنطقة مصر القديمة، وذلك لإجراء المعاينة التصويرية للحفر والابار التى تمت بالأماكن.

وأمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بانتداب لجنة هندسية من محافظة القاهرة، لفحص المنازل التى تم التنقيب فيها عن الأثار لفحصها وبيان مدى سلامتها من عدمه.

كما أمرت النيابة بانتداب لجنة من وزارة الأثار لفحص المناطق التى تم التنقيب فيها واعمال الحفر التى تمت ومعاينتها واجراء تقارير عنها لمعرفة ما إذا كانت تلك المناطق تابعة للوزارة وممنوع بها التنقيب عن الأثار من عدمه.

وكانت قد أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بحبس النائب البرلماني السابق علاء حسانين وآخرين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقضية اثار وحيازة كمية كبيرة من التماثيل والقطع الأثرية بمنطقة مصر القديمة.

وكشفت نيابة حوادث جنوب القاهرة في ضبط النائب السابق علاء حسانين وآخرين في اتهامه بقضية آثار عن قائمة المضبوطات بحوزة المتهمين والتي شملت ، 1 تمثال خشبي طوله 40 سم على هيئة أوزاريه ، 1 تمثال أوشارتي من المرمر ، 2 لوحة أثرية لتابوت منقوش بالهيروغليفية ، 36 تمثالا مختلفة الأطوال ، 4 تماثيل أوشارتي نصف .

وعثر علي 52 عملة مختلفة الأشكال برونز ونحاس تعود للعصر الروماني واليوناني،6 عملات من النحاس ترجع للعصر اليوناني ،1 بولة نفط فخار تعود للعصر الإسلامي ، 3 إبر جراحية تعود للعصر الإسلامي ،عقود بها مجموعة من التماثيل تمثل ألهة مختلفة ،3 قطع حجرية مدون عليها نقوش فرعونية و 2 تمثال من البرونز أحدهم مفصول الرأس

، و 1 تمثال خشبي طوله 10سم ، 1 تمثال حجري مقسم جزئين يعود للعصر اليوناني.

وعثر أيضا علي إبريق أخضر من الفيانس، 1 إبريق من البرونز ومجموعة من بقايا البرونز ، 6 قطع من الدرائق .. وقطع أحجار تعود إلى عصور ما قبل التاريخ ، 3 أطباق صغيرة الحجم من الفخار ،6 قطع من الفخار على شكل صغير الحجم ،1 غطاء إناء حجري وقاعدة غطاء حجري و مائدة قرابين حجرية ، 2 طبق بازلت أسود اللون على شكل سمكة وآخر على شكل إوزتين ، 4 فازات مختلفة الأحجام ،24 نموذج لأوان مختلفة الأشكال والأحجام ، 3 أواني صغيرة من المرمر .

وأوضحت التحقيقات أنه وجد ،3 ثقل ميزان أحدهم بازلت وأخر حجري ،3 موازيين من البازلت ،3 مكحلة من المرمر ،1 تمثال جنائزي صغير الحجم غير مكتمل، 1 مسند ورأس من الخشب ،10 قطع من الفيانس أخضر اللون ، 3 مسرجة من الفخار ترجع للعصر اليوناني والروماني ،جزء من تمثال على هيئة حيوان من الخشب.

وادوات المستخدمة في التنقيب كمية من الأحبال، كابل كهرباء و 4 مولد كهرباء و 5 شنيور دقاق و 4 حفرات بنطاق قسم شرطة مصر القديمة مساحة 1 متر إلى 2 متر وعمق كبير و 15 كوريك ، 12 فأسا ، 3 أزمة حديدية بمقبض خشب، 9 مطارق، 3 مطارق كبيرة، 11 مسمارا حديديا و 15 أجنة حديدية و 8 مطارق .

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة كمية كبيرة من التماثيل الأثرية بحوزة النائب البرلماني السابق علاء حسانين لاتهامه في قضية آثار بمصر القديمة.

وردت معلومات لضباط مباحث مصر القديمة مفادها قيام برلماني سابق. بمشاركة آخرين في الإتجار بالآثار وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه برفقة 14 شخصا آخرين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة