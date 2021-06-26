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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

التموين: بدء استخراج بطاقات جديدة للفئات الأولى بالرعاية

عمرو مدكور مستشار
عمرو مدكور مستشار وزير التموين

 قال عمرو مدكور مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، إنه بداية من  يوليو، سيحق لجميع المواطنين إضافة زوجة واحدة على بطاقة التموين دون التقيد بالدخل طالما موجود ضمن قواعد التموين، وإذا كان دخله يقع ما بين الشريحة 1500 إلى 2400، سيستفاد ويدخل ضمن القواعد التى تم ذكرها فى البداية".

وتابع مدكور خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدم برنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة  "دي ام سي"،:"  تم تطبيق استخراج بطاقات جديدة من خلال منصة مصر الرقمية ومكاتب التموين وموقع إدارة دعم مصر، للمرحلة الأولى من الفئات الأولى بالرعاية من هم مرتباتهم أقل من 1500 أو معاشهم أقل من 1200 جنيه، طبقا لما هو مسجل فى هيئة التأمينات والمعاشات.

وأوضح:"تلك الفئة كان يحق لها 3 خدمات، الخدمة الأولى استخراج بطاقة لأول مرة، إذا كان رب الأسرة ليس له مظلة تموينية، بحد أقصى 4 أفراد، الخدمة الثانية إذا كان يحصل على التموين، وأسرته أقل من 4 أفراد، يحق له أن يصل بهم إلى 4 أفراد، وإذا كان يستحق خبز فقط أو تم حذفه للعدالة، يحق له العودة بـ 4 أفراد كحد أقصى".


وفي سياق آخر ، تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرًا من شركتي الجملة (العامة ـ المصرية)، يفيد بوصول نسب صرف السلع التموينية إلى 98%.

 

وأفاد التقرير الذي تسلمه وزير التموين بأن نسب ضخ السلع التموينية بالنسبة للسلع الاستراتيجية تصل إلى 3000 طن يوميًا من سلعة الزيت.

 

وأشار التقرير إلى أن تلك الكمية مناصفةً بين العبوات زنة 800 ملل جرام والتي تصرف على بطاقة الدعم بـ 17 جنيهًا والعبوة زنة "واحد" لتر والتي تصرف على بطاقة الدعم بـ 21 جنيهًا.

 

وأضاف التقرير الوارد من شركتي الجملة إلى وزارة التموين أنه يتم ضخ ما يقارب الـ 4 آلاف طن سكر يومياً وحوالي 1000 طن أرز و 1000 طن مكرونة.

من ناحية أخرى أكد رؤساء شركتي الجملة (العامة ـ المصرية) أن عمليات الجرد التي تتم بمخازنها التي تصل إلى 1500 مخزن لن تؤثر على صرف استعاضات التجار من السلع.

 

وأشار إلى أن توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تشمل الاستمرار في عمليات صرف السلع التموينية لبدالي التموين ومنافذ جمعيتي طبقا لما هو مقرر سابقاً.

 

وأكد رؤساء الشركتين أن صرف استعاضات الشهر القادم سوف تبدأ غداً، مشيرين إلى أن توجيهات الدكتور على المصيلحى هى ضرورة الالتزام بضخ سلع بجودة عالية للمواطنين.

 

يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تضخ 28 سلعة للمواطنين على بطاقة الدعم كالسكر والأرز والزيت والمكرونة ومساحيق الغسيل والسمنات والدقيق إضافة إلى الكثير من السلع الأخرى التي يحتاجها المواطن.

https://fb.watch/6n40yISRuJ/

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