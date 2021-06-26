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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غادرت العناية المركزة لمصابي كورونا.. آخر تطورات حالة دلال عبد العزيز الصحية

صدى البلد

علم موقع “صدى البلد”، أن الفنانة دلال عبد العزيز تم نقلها من غرفة الرعاية المركزة الخاصة بمرضى فيروس كورونا، إلى رعاية مركزة عادية.


وكشف “صدى البلد” أن الفنانة دلال عبد العزيز ما زالت حالتها لا تشهد أي تحسن، حيث تم نقلها إلى غرفة عناية مركزة أخرى؛ في محاولة لزيادة نسبة الأكسجين في الدم.

 

وتشهد حالة دلال عبد العزيز عدم استقرار كبير، ما بين انخفاض نسبة الأكسجين في الدم؛ وبعد وضعها على الأجهزة وتنظيم حالتها؛ تعود إلى نسبة أعلى بقليل.

 

كما علم “صدى البلد” أن ثبات الحالة وعدم حدوث أي تحسن في حالتها خلال هذه الفترة؛ خطر على الحالة، كما أنه يُضعف بعض الأجهزة المناعية بالجسم .

 

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ثبات الحالة خطر.. آخر التطورات الصحية للفنانة دلال عبد العزيز


رامي رضوان يكشف عن حالة دلال عبد العزيز


كشف الإعلامي رامي رضوان، زوج دنيا سمير غانم، ابنة الفنانة دلال عبد العزيز، حقيقة خروج الفنانة من الرعاية المركزة، ونقلها إلى غرفة عادية بعد تحسن حالتها الصحية.

ونفى رامي رضوان خلال تقديمه برنامج " مساء دي ام سي"، تحسن حالة دلال عبد العزيز الصحية وخروجها من العناية المركزة، ووصف تلك الأخبار بأنها “غير صحيحة وعارية تماماً من الصحة”.

وأكد رامي رضوان أن حالة دلال عبد العزيز ما زالت غير مستقرة وتتطلب وجودها داخل العناية المركزة، موضحا:" لسه الحالة الصحية غير مستقرة ولم تتحرك حتي الآن".

وأصيبت الفنانة دلال عبد العزيز بفيروس “كورونا”، بعد الانتهاء من تصويرها مسلسلها الرمضاني “ملوك الجدعنة”، من بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان.

ونشر الفنان محمد سعد، صورة للفنانة دلال عبد العزيز عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وعلق محمد سعد على الصورة، قائلاً: "كلمتين لمدام دلال عبدالعزيز حبايبك وجمهورك مستني تقومي بالسلامة صبح صبح ع الغالين".
 

من ناحية أخرى توجه الدكتور عبد الهادي مصباح استشاري المناعة، إلى الله بالدعاء لـ الفنان دلال عبد العزيز على الهواء، ورد الإعلامي رامى رضوان عليه متمنيًا لها الشفاء العاجل، موضحًا “إحنا فى أشد الحاجة للدعاء لها”.


يذكر أن الفنانة دلال عبد العزيز، تقاوم مضاعفات فيروس كورونا المستجد بعد مرور ما يقرب من شهرين، وأُعلن إصابتها به يوم 15 أبريل الماضي.

 

واستعاد الاعلامي رامي رضوان  ذكرياتة عبر حسابة  بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

 

و نشر  رامي رضوان صورة له من طفولته وعلق قائلا : ياه علي دي ايام ياريت الزمن يرجع .

دلال عبد العزيز سمير غانم دنيا سمير غانم رامي رضوان موقع التواصل الاجتماعي

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