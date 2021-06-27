محمد حجازي: السيسي أول رئيس مصري يزور العراق منذ 30 عاما

قال محمد حجازي، مساعد سفير الخارجية الأسبق، إن القمة المصرية العراقية تاريخية بكل المقاييس، لافتا إلى أن الرئيس السيسى أول رئيس مصرى يزور العراق منذ 30 عاما.

وأضاف محمد حجازي، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج، صباح الخير يا مصر، المذاع على الأولى المصرية، أن زيارة الرئيس السيسى للعراق أمر هام جدا لبدء علاقات استراتيجية مع واحدة من أهم البلدان العربية وأهم الراكز العربى بالإضافة إلى الأردن الشقيقة.

السفير محمد حجازي

وتابع محمد حجازي، أن هناك تحولا إقليميا استراتيجيا ونوعيا له أبعاد اقتصادية وعسكرية وتجارية وسياسية وأمنية شديدة الأهمية على مستقبل المنطقة بعد أن تدخلت دول من داخل الإقليم وعلى رأسها إيران وتركيا.

وأكد محمد حجازى، أنه كان من الضرورى تعزيز أواصر الدول العربية خاصة فى محور الشام الجديد، موضحاً أن اللقاءات التى عقدت على مستوى القمة وكان آخرها القمة الثالثة بين مصر والأردن والعراق والتى أرثت دعائم هذا المشروع الاقتصادى.



التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة العراقية بغداد، برهم صالح، رئيس جمهورية العراق.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس وجه الشكر للرئيس العراقي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، معرباً عن تقديره للعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي، فضلاً عن التشابك الحضاري والثقافي الممتد، ومتمنياً كل التوفيق والنجاح للسلطة التنفيذية بالعراق في إدارة الدولة خلال هذا المنعطف الهام من تاريخ الشعب العراقي الشقيق.

كما أكد الرئيس تطلع مصر إلى تطوير التعاون الثنائي مع العراق إلى إطار مستدام من التكامل الاقتصادي والتعاون الاستراتيجي، خاصةً في ظل التحديات الكبيرة، التي تموج بها المنطقة، فضلاً عن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن جائحة كورونا.

من جانبه؛ رحب الرئيس العراقي بأخيه الرئيس ضيفاً عزيزاً على بغداد، مؤكداً عمق الروابط التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وحرص بلاده على الارتقاء بالتعاون مع مصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، لمصلحة الشعبين الشقيقين، وكحجر أساس للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وإعادة التوازن للمنطقة، وذلك في ضوء الأهمية المحورية لمصر إقليمياً ودولياً.

كما أعرب الرئيس العراقي عن تطلع بلاده إلى الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في تنفيذ المشروعات التنموية والإصلاحات الاقتصادية الشاملة، فضلاً عن الاطلاع على الجهود المصرية الحثيثة في مكافحة الإرهاب والتطرف، خاصةً من خلال زيادة التواصل والتنسيق بين المؤسسات التعليمية والثقافية والدينية في البلدين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض سبل دفع العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، إلى جانب التشاور بشأن أبرز القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التوافق على تكثيف التنسيق والمتابعة بين الجانبين في هذا الصدد خلال الفترة المقبلة.