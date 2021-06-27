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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة الفيوم يشارك في افتتاح تطوير نادي أعضاء هيئة تدريس بنها

صدى البلد

شارك الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، في افتتاح مشروع إحلال وتجديد ملاعب ونادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بعمل رئيس جامعة بنها، ورؤساء الجامعات المصرية ونوابهم والدكتور صبحي حسانين، نائب رئيس الاتحاد المصري للجامعات.

 

صرح الدكتور أحمد جابر شديد، بأن افتتاح المشروع شمل ملعب كرة قدم نجيل صناعي، وملعب كرة قدم خماسي نجيل صناعي، وملعب متعدد أرضية ترتان "كرة يد وكرة سلة وكرة طائرة"، كما أن جميع الملاعب مجهزة بكشافات الإضاءة، ويضم المشروع منطقة ترفيهية مفتوحة مغطاة بالإضاءات الديكورية والنباتات وأشجار الزينة وشماسي وبرجولات وكذلك غرف أمن مجهزة.

 

وأضاف شديد أنه أقيم على هامش الافتتاح مهرجان رياضي نظمه طلاب كلية التربية الرياضية بجامعة بنها وشارك في تنظيمه الاتحاد المصري الرياضي للجامعات، وشارك د. خالد عبد الغفار في الأنشطة الرياضية بالمهرجان الرياضي في ألعاب البلياردو وتنس الطاولة ومباراة كرة لكرة القدم بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والطلاب، واختتم الافتتاح بحفل غنائي لفريق كورال جامعة بنها.

 

وتقدم الدكتور  أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، بخالص التهنئة للدكتور  ناصر الجيزاوي، القائم بعمل رئيس جامعة بنها، بافتتاح مشروع تطوير ملاعب ونادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، متمنيا لهم دوام التقدم والتطوير والازدهار مما يسهم في بناء الإنسان ونهضة مصر الشاملة.

 

 

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رئيس جامعة الفيوم أفتتاح مشروع تطوير ملاعب ونادى أعضاء هيئة التدريس جامعة بنها جامعة الفيوم

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