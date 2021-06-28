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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تقلبات.. الأرصاد السعودية تعلن توقعات طقس اليوم

طقس السعودية
طقس السعودية

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودي، توقعاته بشأن أحوال الطقس اليوم الإثنين على المملكة العربية السعودية.

وقال المركز إنه يتوقع هطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح هابطة وزخات من البرد على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

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كما توقع مركز الأرصاد، في تقريره عن حالة طقس أن يبقى الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والحدود الشمالية.

وحول حالة البحر الأحمر، قال مركز الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية الى جنوبية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

ومن ناحية أخرى، أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية، ضرورة الحصول على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، لمن صدرت لهم تصاريح أداء مناسك الحج لعام 2021، وزيارة أقرب مركز للتطعيم خلال 48 ساعة من إصدار التصريح دون الحاجة لأخذ موعد مسبق.

 

وأعلنت وزارة الحج والعمرة، منذ يومين، إطلاق المرحلة الثانية للتسجيل في المسار الإلكتروني لحج 1442هـ، والذي يستمر حتى تاريخ 29 ذي القعدة الجاري.

 

وقالت الحج والعمرة إن القبول النهائي يعتمد على توافر الاشتراطات والمعايير والأماكن المتاحة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وتضمنت خطوات المرحلة الثانية من التسجيل في المسار الإلكتروني لموسم الحج 2021 الآتي: إرسال رسائل نصية للمؤهلين للحج حسب فئات المفاضلة، ثم دخول المؤهل على البوابة الإلكترونية للتحقق من البيانات الشخصية واستعراض الضوابط والشروط، وللمتأهل إمكانية إضافة مرافق واحد ممن سبق وأن تقدم بالتسجيل.

 

كما شملت الخطوات استعراض الباقات المتاحة وحجز الباقة المناسبة، وإصدار أجور الخدمات والدفع الإلكتروني عبر نظام سداد ثم وصدور تصريح الحج.

 

وقالت الوزارة إن الراغبين في تغيير فئتهم بعد عملية الحجز ودفع الرسوم يمكنهم ذلك من خلال الإلغاء، ثم الحجز مرة أخرى، عن طريق البوابة الإلكترونية السعودية.

 

وأوضحت أن بإمكان من تم ترشيحه للحج هذا العام، أن يغير مدينة الإقامة إذا نفذت جميع المقاعد بالمدينة التي يقطنها، ليتمكن من الحجز واختيار ما يناسبه من باقات في المدينة الأخرى.

 

المملكة العربية السعودية الارصاد السعودية الطقس اليوم أمطار رعدية جازان

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