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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الجبنة المطبوخة فى المنزل .. أصناف متعددة بمذاق شهى

طريقة عمل الجبنة
طريقة عمل الجبنة المطبوخة

ترغب الكثير من النساء فى تعلم طريقة عمل الجبنة المطبوخة فى المنزل حيث أنها من أشهر أصناف الجبن وفى نفس الوقت أغلى نسبيا من بعض الأنواع الأخرى، وبالتالى فتعلم المرأة لـ  طريقة عمل الجبنة المطبوخة فى المنزل يوفر الكثير من النفقات على الأسرة.

كما أن معرفة المرأة لـ  طريقة عمل الجبنة المطبوخة يمكنها من إعدادها في المنزل دون استخدام المواد الحافظة وفى نفس الوقت تستطيعي أن تختارى جميع المكونات بداخلها بشكل جيد مما يضمن حصولك على طعام صحى وآمن لأفراد أسرتك.

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طريقة عمل الجبنة المطبوخة 

نقدم لكم طريقة عمل الجبنة المطبوخة بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى كالمحترفين .
 
مقادير الجبنة المطبوخة
3 كوب لبن 

نصف كوب جبنة قريش 

نصف كوب جبنة شيدر مبشورة 

2 ملعقة كبيرة نشا

 2 ملعقة زبدة

 1 ملعقة صغيرة ملح 

زيتون مفروم

 فلفل مفروم 


طريقة عمل الجبنة المطبوخة
* تخلط جميع المقاديرى تمتزج تماما وتحفظ فى وعاء مناسب حتى تبرد وتحفظ فى الثلاجة .


طريقة عمل الجبنة المطبوخة الشيف حسن 

نقدم لكم طريقة عمل الجبنة المطبوخة الشيف حسن بمذاق رائع وقوام مثالى تماما كالأنواع المعدة فى المصانع.
مقادير الجبنة المطبوخة الشيف حسن 

50 مل زيت أو زبد نباتى
200 جم لبن كامل الدسم
25 جم جبنه مثلثات
25 جم جبنه قريش
50 جم جبنه شيدر
2 جم كركم

25 جم لبن بودر

طريقة عمل  الجبنة المطبوخة الشيف حسن 
- فى الخلاط او الكبه نضع لبن ولبن بودر وجبنه قريش وجبنه مثلثات وجبنه شيدر وكركم ونخفقهم مع بعض ونضيف زيت او زبدة حبه حبه لحد ما يتقل
- نسكب الجبنة فى برطمان ونغلقه جيدا ونضعه فى الثلاجة يستعمل لمدة 10 ايام وتقدم 

 

طريقة عمل الجبنة المطبوخة الشيدر 

 

نقدم  لكم طريقة عمل الجبنة المطبوخة الشيدر مثل المصانع بخطوات أميرة شنب .


مقادير الجبنة المطبوخة الشيدر
2 كوب جبنة شيدر احمر 

كوب جبنة شيدر اصفر 

نشا 

كريمة 

زبدة  حسب الرغبة

 

طريقة عمل الجبنة المطبوخة الشيدر
* اخلطى الكريمة مع النشا على البارد ثم ترفع الكريمة على النار وتقلب حتى تسخن

* ضعى الجبنة الشيدر معهم وقلبى جيدا حتى تسيح ويمكن اضافة زبدة حسب الرغبة ثم تقدم مع الصوص


طريقة عمل الجبنة الصفراء المطبوخة


نقدم لكم طريقة عمل الجبنة الصفراء المطبوخة  فى المنزل كالمحترفين بخطوات الشيف إلهام

مقادير الجبن المطبوخة الصفراء:
 كيلو لبن
 ربع كوب خل
 ربع كوب زيت ذرة
ملعقة صغيرة ملح
نصف ملعقة صغيرة فلفل 

3 ملاعق كبيرة جبنة رومى مبشورة

 

طريقة  عمل الجبنة المطبوخة الصفراء:


* نضع قطعة شاش فوق المصفاية مقلوبة على وجهها ونقص من قطعة مربعة أكبر قليلا من قطر الصفاية ونغطى بقطعة القماشة المقصوصة فتحت المصفى  ونثبتها حول الأطراف جيدا بحيث تصبح القماشة مشدودة ومحكمة فوق المصفاية ثم نضع المصفاية نفسها فوق وعاء كبير.

 * نضع اللبن والخل فى وعاء ساخن على النار نتركهم قليلا وعند الغليان ننزلهما من على النار ونقلبهما جيدا ثم نترك الخليط  لمدة 5 دقائق حتى يبرد.

*نضع اللبن بالتدريج على المصفاة حتى ينزل الشرش فى الطبق وتتبقى قطع الجبنة الناتجة من الخليط.

*نضع ربع كوب من الشرش المصفى فى خلاط كهربائى مع الزيت والملح والفلفل مع الجبنة الرومى المبشورة.

* نزيل الجبنة من على القماشة بالمعلقة قبل أن تبرد ونضعها فى الخلاط ثم نخفقهم جميعا لمدة 3 دقائق حتى تتكون حتى تصبح الجبنة ناعمة أو كريمية ثم نحفظها فى برطمان أو علبة ونضعها فى الثلاجة ونستخدم الجبنة الصفراء المطبوخة فى السندوتشات أو مع بعض أصناف الطعام الأخرى كالباتيه والكرواسون.

طريقة عمل الجبنة المطبوخة الجبنة المطبوخة طريقة عمل الجبنة المطبوخة الشيدر طريقة عمل الجبنة المطبوخة الصفراء الشيف حسن الشيف نجلاء الشرشابى

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