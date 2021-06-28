طريقة عمل مخلل الباذنجان .. وصفات متنوعة لأشهر الشيفات

ترغب بعض النساء فى تعلم طريقة عمل مخلل الباذنجان فى المنزل حيث يعد من أشهى المقبلات الشعبية التى يمكن تناولها بجانب كل الأطباق المالحة.

وتخفى على كثير من النساء أسرار طريقة عمل مخلل الباذنجان ليخرج بطعم مثالى كالمحلات والمطاعم.

نقدم لكم طريقة عمل مخلل الباذنجان بعدة طرق مختلفة ومتنوعة مجموعة من أشهر الشيفات .

طريقة عمل مخلل الباذنجان



نقدم لكم طريقة عمل مخلل الباذنجان للشيف نجلاء الشرشابى

مقادير مخلل الباذنجان

باذنجان عروس أسود

بنجر

فلفل أخضر حار

ملح

ماء

طريقة عمل مخلل الباذنجان

* قومى بسلقى الباذنجان مع البنجر ثم أضيفى قرون الفلفل الأخضر

* اضربى فى الكبة الفلفل الحار مع الملح حتى يمتزجوا تماما.

* احشى الباذنجان بالخليط ثم ضعيه فى ماء السلق المملح مع قرون الفلفل الحار وإتركى الخليط عدة أيام ثم استخدميه.

طريقة عمل مخلل الباذنجان المسلوق



نقدم لكم طريقة عمل مخلل الباذنجان المسلوق للشيف غادة التلي

مقادير مخلل الباذنجان المسلوق

كيلو باذنجان اسود

3 فصوص ثوم فلفل حار

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

4 ملعقة كبيرة ليمون

4 ملعقة كبيرة خل

ملح

فلفل اسود

فلفل اخضر صغير مقطع

طماطم مقطعة صغير

بصل مقطع صغير

طريقة عمل مخلل الباذنجان المسلوق

* اسلقي الباذنجان لمدة ربع ساعة ثم شقيه بالطول ثم اخلطي الطماطم مع البصل وليمون وخل وكزبرة ناشفة والفلفل الاخضر والثوم.

* نضيف كمون و فلفل حار و ملح و فلفل و نقلب جيدا ثم توضع الخليط داخل الباذنجان .



طريقة عمل مخلل الباذنجان بدون حشو

نقدم لكم طريقة عمل مخلل الباذنجان بدون حشو بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى

مقادير مخلل الباذنجان بدون حشو

باذنجان أسود عروس

فلفل أحمر

حار

ملح

خل

طريقة عمل باذنجان مخلل

* افتحى الباذنجان بالسكينة ويسلق فى الماء على النار وضعى الفلفل الحار والملح فى الكبة وامزجيهم جيدا ويمكن الاكتفاء بالملح إذا كنت لاتحبي الشطة.

* يحشى الباذنجان بالخليط ويرص فى برطمان ثم يخلط ماء السلق مع الخل و خليط الفلفل الحار

* يضاف ماء سلق الباذنجان ويترك لمدة أيام قليلة حتى تمام النضج ويستخدم ويفضل أن يحفظ بالثلاجة

طريقة عمل الباذنجان المخلل بدون سلق



نقدم لكم طريقة عمل الباذنجان المخلل بدون سلق بخطوات الشيف شربيني

مقادير الباذنجان المخلل بدون سلق

باذنجان

ثوم

فلفل حار

ليمون

كمون

خل

ملح

طريقة عمل الباذنجان المخلل بدون سلق

* افتحى الباذنجان من المنتصف ويحمر في زيت غزير ساخن

* يفرم الثوم مع الفلفل الحار والليمون ونضيف الملح والكمون والخل وعصير الليمون ويحشى الباذنجان المقلي بالدقة ويقدم.



طريقة عمل مخلل الباذنجان بالطريقة السورية

نقدم لكم طريقة عمل مخلل الباذنجان بالطريقة السورية بخطوات الشيف محمد المحمد

مقادير مخلل الباذنجان بالطريقة السورية

3 كيلو باذنجان صغير موف وليس أسود

4 ملاعق كبيرة كزبرة ناشفة مطحونة

5 ملاعق كبيرة بودرة فلفل أحمر "باردة أو حارة"

لكل كوب ماء ملعقة صغيرة ملح خشن

2 ملعقة صغيرة سكر

2 فنجان صغير خل

2 راس ثوم

طريقة عمل مخلل الباذنجان بالطريقة السورية

*قشري الثوم ودقيه مع رشة ملح جيدا وتخلط الكزبرة مع بودرة الفلفل وتعجن جيداً بالثوم .

* يغسل الباذنجان جيدا ويوضع في قدر عميق مملؤ بالماء ويوضع شئ ثقيل فوق الباذنجان ليظل فى القاع.

* يرفع على النار حتى يغلي وتخفف النار ويترك حوالي 30 – 35 دقيقة ولا تنتظرى زيادة عن اللزوم حتى لا يصبح مهترئ "مهري" ولايجب أن يكون صلبا .

* يصفى الباذنجان ويترك قليلاً حتى تهدأ درجة حرارته دون أن يبرد وتشق كل حبة باذنجان بالإبهام شقاً طولياً بسيطاً و يوضع جزء من الحشوة في الشق و ترص في برطمان زجاجي محكم الغلق.

* امزجى مع كل كوب ماء ملح خشن قم قومي بملأ برطمان المخلل بالماء كوب تلو الأخر وأضيفي السكر و الخل و حركي جيداً حتى يذوب الملح ثم اسكبي مزيج التخليل في البرطمان مرة أخرى.

* أغلقي البرطمان جيداً واتركيه حتى ينضج عادة ويحتاج حوالي 10 أيام حسب حرارة الطقس .

* بعد أن ينضج المخلل و بعد فتح المرطبان يحفظ في الثلاجة حتى لا يفسد .

طريقة عمل الباذنجان المخلل الست غالية



نقدم لكم طريقة عمل الباذنجان المخلل الست غالية بمذاق رائع ومميز

مقادير الباذنجان المخلل الست غالية

كيلو باذنجان عروس صغير

3 ملاعق كبيرة ملح

ملعقة كبيرة كمون

راس الثوم

3 ملاعق كبيرة كزبرة خضراء

ملعقة فلفل حار

نصف كوب خل

طريقة عمل الباذنجان المخلل الست غالية :

اغسلي الباذنجان جيدا واقطعي رأسه الأخضر واصنعي به فتحات صغيرة.

* فى وعاء آخر، اخلطى الملح و الكمون، والثوم المفروم، والكزبرة الخضراء، والفلفل الأخضر الحار، والشطة، والخل جيدا

* احشي الباذنجان بهذا الخليط وضعيه داخل وعاء زجاجي محكم الغلق ثم ضعي باقي المكوناتعلى الباذنجان ويمكن إضافة القليل من الماء لتغطية الباذنجان ويترك حتى تمليحه ويحفظ فى الثلاجة.

طريقة عمل مخلل الباذنجان المقطع



نقدم لكم طريقة عمل طريقة عمل مخلل الباذنجان المقطع للشيف زينب مصطفى



مقادير مخلل الباذنجان المقطع

ماء ساخن

3 حبات باذنجان رومي

2 ملعقة كبيرة فلفل احمر جاف

2 ملعقة كبيرة زنجبيل طازج مفروم ناعم

8 قرون فلفل احمر حار حلقات

نصف ملعقة كبيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة كركم

ملعقة كبيرة هريسة شطة

1 ونصف ملعقة كبيرة أعشاب منسمة

ملعقة كبيرة اوراق كاري

نصف كوب زيت نباتى

نصف ملعقة صغيرة خردل حب

نصف ملعقة صغيرة كمون حب

ربع كوب خل

6 فص ثوم حلقات

طريقة عمل مخلل الباذنجان المقطع

* قطعي الباذنجان أصابع ورشيه بالملح وضعيه على مصفى ويغطى بشىء ثقيل إلى حد ما ليصفى الماء من الباذنجان

* اقلي الباذنجان في الزيت واخلطي كل مكونات التتبيلة عدا الكمون والخردل في نصف كوب من زيت قلي الباذنجان

* اضيفي الباذنجان المقلي ويقلب كل الخليط ثم توضع حبوب الكمون والمستردة المحمصين ويقلب كل الخليط ويحفظ لمدة 6 شهور داخل الثلاجة ويأخذ منه بالطلب ويحكم الغلق .

مخلل

مخلل باذنجان