في 5 دقائق.. تعرف على طريقة عمل الباذنجان المخلل

يعشق الكثير تناول المخلل بطرق مختلفة وقد يكون الباذنجان المخلل علي رأس المخللات، ولذلك نقدم لكي اليوم الطريقة الاصلية لعمل الباذنجان المخلل في اسرع وقت.





المقادير

باذنجان اسود طويل يفضل صغير الحجم

فلفل أخضر

فلفل احمر

توم

ملح

خل

ليمون

ماء للسلق









طريقة التحضير

يغسل الباذنجان ويقطع العنق منه مع عمل شق بطول كل حبة.

نضع معلقة ملح في ماء تغلي علي النار ونضع الباذنجان ونتركه يغلي حتي النضج .

نصفي الباذنجان ويفرم التوم والفلفل الأحمر والأخضر ونضع عليهم كوب ماء من السلق نضع ملح وخل وليمون

ونضع الباذنجان في الخليط ويحفظ في برطمان في التلاجه وبالهنا.