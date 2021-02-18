وصفة الباذنجان المخبوز بالثوم والبارميزان

الباذنجان يمكن تقديمه كمقبلات أو طبق جانبي أو يستخدم في الأطباق الرئيسية، ونقدم اليوم خبز البارميزان الثوم يجعل طبقة مقرمشة بشكل مثالي على الرغم من أن الباذنجان مخبوز وغير مقلي.







ابدأ بغسل الباذنجان وتقليم الطرف الأخضر يمكنك تقشير الجلد إذا أردت. بعد ذلك ، قطع الباذنجان إلى 1/2 أقراص. ضع جميع الأقراص في مصفاة أو رف تبريد فوق صينية الخبز، ورش الملح واتركه لمدة 30 دقيقة على الأقل. يساعد على قطع مرارة الخضار وتجعلها "تعرق". ستلاحظ قطرات قليلة من الرطوبة على سطح الأقراص. ستمنع إزالة الرطوبة من الباذنجان إطلاقه أثناء الطهي. يمكنك استخدام محضرة مثل هذا الباذنجان في مجموعة متنوعة من الأطباق.





كيف تصنع الباذنجان المخبوز بالبارميزان بالثوم؟

تحضير أقراص الباذنجان حسب التعليمات أعلاه. تذوب الزبدة في وعاء. اخلطي فتات الخبز والبهارات وجبن البارميزان في وعاء آخر. اغمس كل قرص باذنجان في الزبدة أولًا، ثم خليط البقسماط. ضعه على ورق الألمنيوم أو ورق البرشمان المبطن بورق الخبز. اخبزيها في فرن 400 درجة فهرنهايت لمدة 15 دقيقة، ثم اقلب كل قرص واخبزيها لمدة 7 دقائق أخرى. يجب أن يكون الباذنجان ذهبي اللون ومقرمش.



