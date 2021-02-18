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مرأة

وصفة الباذنجان المخبوز بالثوم والبارميزان

الخميس 18/فبراير/2021 - 10:02 م
صدى البلد
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ريهام قدري
الباذنجان يمكن تقديمه كمقبلات أو طبق جانبي أو يستخدم في الأطباق الرئيسية، ونقدم اليوم  خبز البارميزان الثوم يجعل طبقة مقرمشة بشكل مثالي على الرغم من أن الباذنجان مخبوز وغير مقلي.


ابدأ بغسل الباذنجان وتقليم الطرف الأخضر يمكنك تقشير الجلد إذا أردت. بعد ذلك ، قطع الباذنجان إلى 1/2 أقراص. ضع جميع الأقراص في مصفاة أو رف تبريد فوق صينية الخبز، ورش الملح واتركه لمدة 30 دقيقة على الأقل. يساعد على قطع مرارة الخضار وتجعلها "تعرق". ستلاحظ قطرات قليلة من الرطوبة على سطح الأقراص. ستمنع إزالة الرطوبة من الباذنجان إطلاقه أثناء الطهي. يمكنك استخدام محضرة مثل هذا الباذنجان في مجموعة متنوعة من الأطباق.

كيف تصنع الباذنجان المخبوز بالبارميزان بالثوم؟
تحضير أقراص الباذنجان حسب التعليمات أعلاه. تذوب الزبدة في وعاء. اخلطي فتات الخبز والبهارات وجبن البارميزان في وعاء آخر. اغمس كل قرص باذنجان في الزبدة أولًا، ثم خليط البقسماط. ضعه على ورق الألمنيوم أو ورق البرشمان المبطن بورق الخبز. اخبزيها في فرن 400 درجة فهرنهايت لمدة 15 دقيقة، ثم اقلب كل قرص واخبزيها لمدة 7 دقائق أخرى. يجب أن يكون الباذنجان ذهبي اللون ومقرمش.

يمكنك أن تخدم بمثابة طبق جانبي، بجانب البطاطس المهروسة و تفحم الدجاج أو لحم الخنزير الخاصرة. كما أنه يعتبر مقبلات رائعة يقدم مع الصلصات. يمكنك أيضًا استخدام هذا الباذنجان المخبوز بدلًا من الباذنجان المقلي عند صنع الباذنجان والبارميزان. إنه أسهل لأنه ليس هناك حاجة للقلي وأكثر صحة.
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