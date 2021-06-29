أنقذوا ليال.. طفلة تعاني من مرض لعين.. والحل حقنة ثمنها ملايين

قال أحمد العزب والد الطفلة ليال المصابة بضمور العضلات الشوكي، إنه يعاني منذ سنة و3 شهور بسبب مرضها ، مضيفاً:" أدوية علاج هذا المرض ثمنها خرافي و فوق قدرة أى شخص".

وأوضح " العزب" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " اخر النهار" المذاع على قناة " النهار"، قائلاً: سلمنا أمرنا لله و شوية علاج طبيعي ومكملات غذائية و خلاص على كده" ، مضيفاً:" كان فيه أمل بسيط و لكن شبه مستحيل".

و من جانبه طالب الإعلامي تامر أمين متابعيه، بالتبرع للطفلة ليال، لتوفير ثمن حقنة مرضها بضمور العضلات الشوكي والتي تتخطى 35 مليون جنيه.



‬‏وأضاف قائلا "‏يلا بينا زي ما وقفنا جنب رشيد..نقف جنب ليال ربنا يكرمنا لكم الاجر والثواب بإذن الله" ومفيش حاجة كبيرة لما بنتكلم على 100 مليون مصري .

حالة الطفل رشيد

وفي سياق متصل علق ياسر طه والد الطفل "رشيد " المصاب بضمور العضلات الشوكي، على تمكن أسرته من جمع مبلغ 35 مليون جنيه من المصريين لعلاج نجله، قائلاً:" مكنتش متخيل في 19 يوم نجمع المبلغ ده بشكر كل الناس اللي ساعدتنا عشان الامل يرجعلنا تاني إن " رشيد " ممكن يخف ".

ونوه إلي أنه عندما عمد إلى فتح حساب لتلقي تبرعات لعلاج نجله الذي يحتاج لحقنة ثمنها 35 مليون جنيه لم يكن يتخيل أن يتم جمع هذا المبلغ سريعاً قائلاً: "كان الامل عندي ضعيف ومكنتش متخيل يتجمع المبلغ بسرعة كده وبشكر كل الناس اللي ساعدتني ".

وحول الخطوات القادمة قال والد الطفل:" من المفترض بعد تحويل المبلغ خلال 48 ساعة سوف نتجه لدبي لمستشفى " الجليلة " حيث سيتم وزنه وفي أعقابها سيتم تصنيع الحقنة خصيصاً له حيث تصنع الجرعة وفقاً لوزن " الطفل ويستغرق ذلك 12 يوما يعقبها تلقيه " الحقنة " ويخضع لمتابعة لمدة ثلاثة اشهر".



حاز الطفل رشيد حالة من تعاطف رواد التواصل الاجتماعي ،وذلك بعد أن كشف ياسر طه، والد الطفل "رشيد"، المصاب بضمور العضلات الشوكي، تفاصيل حالة نجله، وقال "طه"،: "رشيد ابني تم تشخيصه مؤخرا بمرض جيني نادر اسمه ضمور العضلات الشوكي نسبة انتشاره 1:10000 في الأطفال، المرض ده بيأثر على الخلايا المسؤولة عن الحركة وبيضعف الأطراف فابني مش هيقدر يقف ولا يمشي".

