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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وزيرة الهجرة: فعالية عبر زوم للمصريين بأمريكا وكندا لجمع تبرعات لمبادرة الريف المصري

نبيلة مكرم
نبيلة مكرم

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، المصريون في الخارج يتابعون المبادرات الرئاسية التي يتم إطلاقها للتخفيف عن المواطنين والموجهة للقرى الأكثر احتياجًا.

 

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن وزارة الهجرة تعمل على التواصل مع أبناء مصر بالخارج للاستفادة من خبراتهم وإشراكهم  في المبادرات الرئاسية.

 

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم ، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن مبادرة تطوير الريف المصري لمست قلوب المصريين في الخارج، الغيورين على وطنهم و الحريصين على تطوير القرى التي نشأوا فيها.

 

وأكدت أنه سيتم عمل فعالية عبر زوم للمصريين المقيمين في الولايات المتحدة وكندا لجمع تبرعات لمبادرة الريف المصري، موضحة أن هناك رجل أعمال يريد تطوير قرية بمفرده وتحويلها إلى قرية نموذجية وتم اختيار إحدى قرى محافظة الفيوم.

 

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم ، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إلى أن هناك رجل أعمال طلب تخصيص قرية بسوهاج لتطويرها بمفرده وتحويلها إلى قرية نموذجية.

 

واستطردت، أن الطلاب المصريين الدارسين بالخارج ينقلون جهود التنمية التي تشهدها مصر والإنجازات التي تمت إلى دول العالم، كما أن هناك مجموعة من الطلاب نظموا وقفات سلمية في عدد من الدول مثل أمريكا وألمانيا، وذلك دعما لحق مصر في مياه النيل. 

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