عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرارات عاجلة من السعودية عن التلقيح ضد كورونا

توكلنا
توكلنا

أعلنت الحكومة السعودية، عن عدد من الإجراءات التي ستتخذها بداية من مطلع أغسطس المقبل لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ودفع المواطنين للتلقيح ضد الفيروس.

وقالت الحكومة السعودية إنه بداية من 1 أغسطس المقبل سيكون التحصين وفق تطبيق توكلنا شرطا  لـ:

txt

يخص الأطفال.. تحذير شديد اللهجة من الصحة السعودية بسبب كورونا

txt

السعودية تعلن عن خطة الحج لعام 2021

دخول أي نشاط أومناسبة علمية، اجتماعية، اقتصادية، جارية، ثقافية، ترفيهية، رياضية.

ودخول أي منشأة حكومية أو خاصة، سواءً تعليمية، أو لأداء الأعمال أو المراجعة.

واستخدام وسائل النقل العامة.

فيما أصدرت وزارة الصحة السعودية، تحذيرا شديد اللهجة بشان فيروس كورونا حيث قالت إن التطورات التي تظهر حاليا على فيروس كورونا، قد تصيب الأطفال، وتتسبب في معاناتهم، مطالبة بضرورة منحهم اللقاحات للحفاظ عليهم.

وبحسب بيان الصحة السعودية؛ فقد أوضحت أنها أتاحت منح اللقاح للفئة العمرية من 12-18 عاماً في هذا الوقت، مشيرا الي ان تحورات كورونا أصبحت أشد خطورة على هذه الفئة، بينما في السابق كان التأثير عليهم أقل.


وكشفت أن الدراسات أثبتت فعالية اللقاح لهذه الفئة، أما في السابق فكانت تجربة منحهم اللقاحات تحت الدراسة

 

وكانت  المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الباحة السعودية أعلنت استقبال الراغبين في الحصول على اللقاح للفئات العمرية 12 - 18 عاماً، ضمن الحملة الوطنية للتحصين بلقاح كورونا.

وقامت صحة الباحة بإعطاء لقاح "فايزر" للفئة العمرية من (12-18) سنة بالتاريخ الميلادي، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء واستكمال الدراسات العلمية كافة، التي أكدت فاعلية اللقاح ونتائجه لهذه الفئة.

 

أعلنت الصحة السعودية، اتاحة لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" إلى الفئة العمرية من 12 إلى 18 عاما.

 

وكتبت وزارة الصحة السعودية أن لقاح فايزر أصبح متاح للفئة العمرية من 12 إلى 18 عاما، عقب موافقة هيئة الغذاء والدواء السعودية.

 

ومن ناحية أخرى، أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية، ضرورة الحصول على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، لمن صدرت لهم تصاريح أداء مناسك الحج لعام 2021، وزيارة أقرب مركز للتطعيم خلال 48 ساعة من إصدار التصريح دون الحاجة لأخذ موعد مسبق.

 

وأعلنت وزارة الحج والعمرة، منذ يومين، إطلاق المرحلة الثانية للتسجيل في المسار الإلكتروني لحج 1442هـ، والذي يستمر حتى تاريخ 29 ذي القعدة الجاري.

 

وقالت الحج والعمرة إن القبول النهائي يعتمد على توافر الاشتراطات والمعايير والأماكن المتاحة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

 

وتضمنت خطوات المرحلة الثانية من التسجيل في المسار الإلكتروني لموسم الحج 2021 الآتي: إرسال رسائل نصية للمؤهلين للحج حسب فئات المفاضلة، ثم دخول المؤهل على البوابة الإلكترونية للتحقق من البيانات الشخصية واستعراض الضوابط والشروط، وللمتأهل إمكانية إضافة مرافق واحد ممن سبق وأن تقدم بالتسجيل.

 

كما شملت الخطوات استعراض الباقات المتاحة وحجز الباقة المناسبة، وإصدار أجور الخدمات والدفع الإلكتروني عبر نظام سداد ثم وصدور تصريح الحج.

 

وقالت الوزارة إن الراغبين في تغيير فئتهم بعد عملية الحجز ودفع الرسوم يمكنهم ذلك من خلال الإلغاء، ثم الحجز مرة أخرى، عن طريق البوابة الإلكترونية السعودية.

 

وأوضحت أن بإمكان من تم ترشيحه للحج هذا العام، أن يغير مدينة الإقامة إذا نفذت جميع المقاعد بالمدينة التي يقطنها، ليتمكن من الحجز واختيار ما يناسبه من باقات في المدينة الأخرى. 

لقاح فيروس كورونا فيروس كورونا المستجد كوفيد19 وزارة الصحة السعودية التلقيح ضد كورونا الحج والعمرة

موضوعات متعلقة

عراب غزو العراق وأفغانستان .. وفاة وزير الدفاع الأمريكي الأسبق دونالد رامسفيلد

أول تعليق لـ عبير موسى بعد صفعها في البرلمان التونسي

الولايات المتحدة تعلن موعد الإنسحاب من أفغانستان

أقوى تهديد من إسرائيل.. بينيت: سنوجه ضربة عسكرية لإيران في هذه الحالة

اتفاق جديد بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي

بعد الانتخابات التشريعية .. الرئيس الجزائري يعين رئيسا جديدا للوزراء

بوتين : انتهاء حقبة القطب الواحد والعقوبات ضد روسيا عادت بالفائدة

نشرة أخبار العالم : روسيا في خطر الوباء.. تطور جديد بـ قضية الفتنة في الأردن .. 130 وفاة بسبب الحر في كندا.. إثيوبيا ترد علي هزيمتها في تيجراي.. أسعار الذهب

ترشيحاتنا

جمال عوض يزف خبرا سارًّا لـ أصحاب المعاشات

قرارات عاجلة من السعودية عن التلقيح ضد كورونا

عقدة كأس العالم.. ماذا يحدث مع الكبار بعد التتويج بالمونديال؟

"التضامن" تنظم احتفالية في ذكرى ثورتي 30 يونيو و23 يوليو.. صور

ارتفع 2.5% .. الدولار يحقق أفضل مكاسب شهرية منذ مارس الماضي

تعرف على القائمة الكاملة لأسعار بيجو 2021 في السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد ساعات.. تفاصيل زيادة أسعار الكهرباء والسجائر

حكومة آبي أحمد تهدد بإعلان الحرب على تيجراي

قرار جديد رسمي من الكاف بشأن نهائي إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز

يخص الأطفال.. تحذير شديد اللهجة من الصحة السعودية بسبب كورونا

أحمد موسى يطالب بوقف بيان الصحة الخاص بإصابات كورونا.. فيديو

مصرع ضابط ومعاون شرطة واصابة مجندين فى إنقلاب سيارة برفقة محافظ البحر الأحمر

محمد صلاح خارج قائمة منتخب مصر بأولمبياد طوكيو.. تعرف على التفاصيل

لمرضى السكري .. احترس خضار معروف يسبب ارتفاع السكر فى الدم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 طريقة.. حيل غير معروفة تساعدك للتغلب على الحر الشديد

عملات زمان.. خمسون قرشا حائرة بين الفراعنة والمسلمين

30 صورة ترصد احتفالية البالون الطائر بالأقصر بذكرى ثورة يونيو

" القباج " تكرم الأعمال الدرامية الداعمة لقضية التوعية بمشكلة المخدرات.. صور

فيديو

طفاية حريق.. كيف تسبب فرح الدقهلية الغريب في إصابة فتاتين

الرئيس حلها .. ما هو مرض الضمور العضلي وأعراضه.. فيديو جراف

هربت بسبب فقره.. زوج نجمة اراب جوت تالنت يستغيث لتوفير نفقة ابنته

قرار شعب| فيلم يفضح التاريخ الأسود لجماعة الإخوان الإرهابية

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: العقاد كشف الإخوان

د. إيمان خطاب تكتب: دولة 30 يونيو والإنجازات !!!

جمال قرين يكتب: 30 يونيو وتصحيح المسار

د.فتحي حسين يكتب: ذكري ثورة 30 يونيو وارادة شعب 

فيروز نبيل تكتب: ثورة 30 يونيو وتصحيح المسار

محمود البسيوني يكتب: عزيزتي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

محمد نوار

حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

هويدا دويدار

انتهاك منصات التواصل للقيم المجتمعية

اﻟﻤﺰﻳﺪ