أسباب وعلاج متلازمة الصداع مع الدورة الشهرية

يتعرض أغلب الأشخاص لدرجات متفاوتة من الصداع، إلا أن السيدات أكثر عرضة من الرجال لكل أنواع الصداع، وخاصة الصداع النصفي، ويعتبر الصداع النصفي ثاني نوع من أوجاع الدماغ شهرة بعد الصداع التوتري.

وعبر برنامج "هي وبس"، الذي تقدمه الإعلامية رضوى الشربيني عبر شاشة "cbc سفرة"، تحدث استشاري المخ والأعصاب الدكتور عمرو حسن، عن أعراض وأسباب الصداع النصفي وطرق علاجه.



ولفت إلى أن الصداع النصفي يصيب ناحية واحدة من الرأس أو الجهتين، أو الرأس بأكملها. كما يكون الشعور بالآلم، نابضا، وذلك بسبب تمدد الأوعية الدموية.

وأوضح استشاري المخ والأعصاب أن الصداع النصفي يصاحبه ميل للقيء، كما يمتد الألم 72 ساعة.

ويعتبر الذهاب للصيدلية والاكتفاء بأخذ مسكن عند حدوث الصداع النصفي، من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها أغلبنا، لأن هذا قد يزيد من نوبات الصداع.

لذلك، من المهم اعتبار الصداع النصفي مرضا يستلزم الذهاب إلى طبيب مخ وأعصاب، لأنه أحيانًا يكون عرضة لحدوث جلطات أو نزيف في المخ.

محفزات الصداع النصفي:



الصداع النصفي له محفزات تساعد على حدوثه، مثل الجوع والأجواء الحارة في الصيف، كذلك التدخين والإرهاق، والإفراط في النوم والقلق والتوتر والضغط العصبي أثناء المذاكرة.

كذلك هناك مأكولات ومشروبات تحفز على وقوع الصداع النصفي، كالشوكولاتة والمشروبات الحمضية مثل البرتقال والليمون.

أعراض تستلزم الذهاب إلى الطبيب:

نوبات الصداع الشديدة

زيادة نمط الصداع

الصداع المتكرر رغم تناول المسكنات



علاقة الصداع بالدورة الشهيرة:



تشتكي العديد من النساء من الصداع النصفي قبل فترة الحيض أو في أثنائها. وتتم معالجة الصداع النصفي المرتبط بفترة الحيض بعدة طرق؛ أشهرها الأدوية المسكنة، أو المتابعة مع طبيب أو حقن تسكن الصداع لمدة شهر كامل