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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أضرار إدمان الشاي .. أبرزها الصداع ومشاكل الحمل

اضرار إدمان الشاي
اضرار إدمان الشاي .. أبرزها الصداع ومشاكل الحمل

يتسبب إدمان الشاي بشكل يومي فى إصابة الإنسان لبعض المخاطر الصحية من بينها الأنيميا والصداع ومشاكل الحمل .

وفى نفس الوقت يجب عدم الامتناع بشكل كامل عن تناول الشاي فهو من المشروبات المفيدة لصحة الجسم وتساعد فى وقاية الإنسان من بعض الأمراض المزمنة مثل السرطان والسمنة والسكري وأمراض القلب .

نعرض لكم 9 أضرار تحدث عند إدمان الشاي وفقا لما ذكره موقع “healthline ” .

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 انخفاض امتصاص الحديد


الشاي مصدر غني بمركبات العفص ويمكن أن يرتبط بالحديد الموجود فى الأطعمة فلا يستطيع الجسم امتصاصه والاستفادة به ، فقد يؤدي الإفراط في تناول الشاي إلى تفاقم حالتك، إذا كنت تعاني من نقص الحديد واشرب الشاي بين الوجبات.

 

زيادة القلق والتوتر والأرق


يحتوي الشاي على مادة الكافيين وقد يساهم استهلاك الكافيين الزائد من الشاي في التسبب بالشعور بالقلق والتوتر والأرق.

 
إذا لاحظت أن عادتك في تناول الشاي تجعلك تشعر بالتوتر فقد تكون علامة على أن لديك الكثير من الشاي وقد ترغب في التقليل من الأعراض لتقليل الأعراض.


قد يؤدي تناول الكافيين الزائد من الشاي إلى القلق والأرق. إذا لاحظت هذه الأعراض ، فقلل من تناول الشاي أو حاول استبداله بشاي الأعشاب الخالي من الكافيين.


قلة النوم


ادمان الشاي يتسبب فى قلة النوم لأنه يحتوي على مادة الكافيين بشكل طبيعي ، فإن الإفراط في تناوله يجعلك غير قادر على النوم بشكل متواصل وطبيعي.

الميلاتونين هو هرمون يرسل إشارات إلى عقلك بأن الوقت قد حان للنوم، وتشير بعض الأبحاث إلى أن الكافيين قد يثبط إنتاج الميلاتونين ، مما يؤدي إلى انخفاض جودة النوم ويرتبط النوم غير الكافي بمجموعة متنوعة من المشكلات العقلية والعصبية مثل ضعف الذاكرة وقلة الانتباه. 

ويرتبط الحرمان المزمن من النوم بزيادة خطر الإصابة بالسمنة وضعف التحكم في نسبة السكر في الدم.

 

الغثيان


ادمان الشاي يتسبب فى الشعور بالغثيان وذلك بسبب بعض المركبات الموجودة فيه ومن بينها العفص المتسبب فى الطعم المر والجاف للشاي ويؤدى لتهيج الأنسجة الهضمية ، مما قد يؤدي إلى أعراض غير مريحة مثل الغثيان أو آلام في المعدة .

 

الحموضة المعوية


قد يسبب الكافيين الموجود في الشاي حرقة الفؤاد أو تفاقم أعراض الارتجاع الحمضي الموجودة مسبقًا ويمكن أن يسبب الكافيين الموجود في الشاي حرقة في المعدة أو يؤدي إلى تفاقم ارتداد الحمض الموجود مسبقًا بسبب قدرته على إرخاء العضلة العاصرة للمريء وزيادة إنتاج حمض المعدة.


مضاعفات الحمل

 

 يتسبب إدمان الكافيين والتعرض لمستويات عالية من الكافيين أثناء الحمل لزيادة خطر حدوث مضاعفات مثل الإجهاض وانخفاض وزن الرضع عند الولادة

قد يساهم التعرض المفرط للكافيين من الشاي أثناء الحمل في حدوث مضاعفات ، مثل الإجهاض أو انخفاض وزن الرضيع عند الولادة. يجب أيضًا استخدام شاي الأعشاب بحذر ، لأن بعض المكونات قد تحفز المخاض.

 

 الصداع


قد يساعد تناول الكافيين المتقطع في تخفيف أنواع معينة من الصداع، ومع ذلك عند استخدامه بشكل مزمن يمكن أن يحدث التأثير المعاكس ، وإذا كنت تعاني من صداع متكرر وتعتقد أنه قد يكون مرتبطًا بتناول الشاي فحاول تقليله  أو الامتناع عنه فترة من الوقت لمعرفة ما إذا كانت الأعراض تتحسن.

 

 دوار

 

يعد الشعور بالدوخة أو الدوار من الآثار الجانبية الأقل شيوعًا إلا أنه يحدث فى بعض الأحيان بسبب إدمان الشاي، وهذا التأثير الجانبي الخاص أقل شيوعًا من غيره وعادة ما يحدث فقط إذا تجاوزت الكمية التي تتناولها 6-12 كوب .

 

 الاعتماد على الكافيين


إذا تم تناول الكافيين بانتظام من الشاي أو أي مصدر آخر يمكن أن يؤدي إلى الاعتماد عليه حتى الكميات الصغيرة من تناول الشاي بانتظام يمكن أن تساهم في الاعتياد على الاعتماد على الكافيين وادمانه .

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