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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الأقل استهلاكًا للوقود في الامارات .. 5 سيارات لـ موديلات 2021|صور

الاقل استهلاكًا للوقود
الاقل استهلاكًا للوقود في الامارات .. 5 سيارات موديل 2021

تتعدد الإصدارات القوية داخل سوق الامارات للسيارات، بين اطلالة السيدان و الهاشباك، و السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات و طرازات الدفع الرباعي، و الكروس اوفر ايضا، جميعهم يحمل الكثير من المفاهيم القوية، سواء كانت خاصة بالمنظومة الفنية، أو التجهيزات المتعلقة بوسائل التحكم المختلفة، و لكن يبقى هناك عنصر مهم يشغل الكثير من جمهور السيارات و هو "توفير الوقود".

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و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري ابرز 5 سيارت داخل الامارات لـ موديلات 2021 هي الاقل في استهلاك الوقود.

1 – شيفروليه سبارك موديل 2021 

 

تحتوي السيارة على محرك من 4 اسطوانات، سعة 1400 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 98 حصان، و 127 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي، مع سرعة قصوى تصل إلى 170 كيلومتر في الساعة، و تقدر نسبة استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.1 لتر لكل 100 كم.

 

اسعار شيفروليه سبارك موديل 2021 في الامارات 

 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل LS 2021  محرك 1400 سي سي بسعر 36,910 درهم.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل LT 2021 محرك 1400 سي سي بسعر 49,790 درهم.

2 – سوزوكي بالينو موديل 2021 

 

تعمل سوزوكي بالينو موديل 2021 عبر محرك 4 سلندر، بقوة 91 حصان، و 130 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي السرعات، مما يمنحها افضلية الانطلاق من 0 لـ 100 خلال 11.6 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 170 كم/ساعة، أما عن استهلاك السيالرة من الوقود فتبلغ نحو قرابة الـ 5 لترات لكل 100 كم.

 

اسعار سوزوكي بالينو موديل 2021 في الامارات 

 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل GL 2021 محرك 1400 سي سي بسعر 45,900 درهم.

 

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل GLX 2021 محرك 1400 سي سي بسعر 49,900 درهم.

3 – ام جي ZS موديل 2021 

 

يبلغ نسبة استهلاك السيارة ام جي ZS من الوقود نحو 5.8 لتر لكل 100 كم، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 112 حصان، و عزم أقصى للدوران يقدر بـ 150 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 170 كيلومتر في الساعة.

 

و يبلغ سعر السيارى ام جي ZS موديل 2021 في الامارات بقيمة قدرها 49.350 درهم.

4 – هوندا سيتي موديل 2021 

 

زودت السيارة هوندا سيتي موديل 2021 بمحرك من 4 اسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 120 حصان، مع سرعة قصوى تصل لـ 190 كيلومتر في الساعة، و 145 نيوتن/متر من عزم الدوران، متثل بناقل حركة أوتوماتيكي من طراز CVT، يجعلها تنطلاق من 0 لـ 100 كم خلال 10.2 ثانية، و يبلغ معدل استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.4 لتر لكل 100 كم.

 

اسعار هوندا سيتي موديل 2021 في الامارات

 

الفئة الأولى محرك 1500 سي سي بسعر 57.900 درهم.

 

الفئة الثانية محرك 1500 سي سي بسعر 62.500 درهم.

 

الفئة الثالثة محرك 1500 سي سي بسعر 69.900 درهم.

5 – ميتسوبيشي ميراج موديل 2021 

 

تعتمد ميتسوبيشي ميراج موديل 2021 على محرك ثلاثي الاسطوانات، سعة 1200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 76 حصان، و 100 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تقدر بـ 170 كيلومتر في الساعة، و تستهلك السيارة كمية من الوقود تقدر بـ 4.8 لتر، و ذلك عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلو متر.

 

و تقدم السيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2021 داخل السوق الاماراتي عبر فئة واحدة من التجهيزات و بقيمة قدرها 36.900 درهم.

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