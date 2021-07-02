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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحرارة تصل لـ 52 درجة.. تعرف على طقس الكويت اليوم

الكويت
الكويت

ذكرت إدارة الأرصاد الجوية فى الكويت أن طقس اليوم الجمعة، شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة.

وأشارت  إدارة الأرصاد الجوية فى الكويت إلى أن الطقس سيكون حاراً إلى مائل للحرارة ليلاً، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة، وفقا لما ذكرته صحيفة القبس.

وتوقعت «الأرصاد» أن تصل درجات الحرارة نهاراً إلى 52 درجة، وتنخفض إلى 32 درجة ليلاً.

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الكويت نائبا لـ رئيس المنظمة العربية للطيران المدني بالتزكية

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وكانت قد فازت الكويت أمس الخميس بمنصب نائب رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني بتزكية أعضاء المجلس عقب حصولها على مقعد في المجلس للمرة الثانية على التوالي لدورها الرائد في مجال النقل الجوي.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية، فقد حازت الكويت على مقعد المجلس التنفيذي بموافقة 20 دولة عربية في أثناء اجتماع الدورة الـ26 للجمعية العامة للمنظمة متصدرة بعدد الأصوات لتكون الدورة الثانية على التوالي التي تكون فيها الكويت عضوا في هذا المجلس الممتد حتى 2022 .

وعبر رئيس وفد الكويت في الاجتماع المهندس يوسف الفوزان عن شكره الجزيل لجميع أعضاء الجمعية العامة على ثقتهم على هذه التزكية متمنيا كل التوفيق والنجاح لجميع الدول اعضاء المجلس التنفيذي.

الكويت طقس اليوم الجمعة شديد الحرارة الأرصاد الجوية نائب رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران

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