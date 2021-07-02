البحرين تهنئ الكويت بإطلاق أول قمر صناعي

بعث علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى فى البحرين برقية تهنئة إلى مرزوق بن علي الغانم رئيس مجلس الأمة بدولة الكويت الشقيقة، ضمنها خالص التهاني وأطيب التبريكات لمناسبة إطلاق أول قمر اصطناعي كويتي.

وأكد رئيس مجلس الشورى فى البحرين وفقا لما نقلته صحيفة الأيام أن هذا الإنجاز يعد نقلة نوعية وخطوة متقدمة في قطاع الفضاء واستشراف المستقبل، قائلا:"سائلا المولى العلي القدير أن تنعم دولة الكويت والشعب الكويتي الشقيق بالخير والرخاء والمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة حفظها الله ورعاها".

كما بعث ببرقية تهنئة بهذه المناسبة إلى الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح سفير دولة الكويت الشقيقة لدى مملكة البحرين.

وكان قد أعلن وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف الزياني، اليوم الجمعة، أن البحرين وجهت دعوة إلى قطر لعقد مباحثات ثنائية والتوقيع على بيان ثنائي.

وقال الزياني في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي، سيجري لافروف، إن بلاده وجهت دعوة إلى الدوحة لعقد مفاوضات لحل المسائل العالقة بينهما والتوقيع على بيان ثنائي، وفقًا لقناة “روسيا اليوم”.

من جانبه، قال لافروف إن تنظيم داعش الإرهابي، يعزز مواقعه في أفغانستان، مشيرًا إلى أن بلاده تجري مشاورات لحماية جيرانها في آسيا الوسطى من هذا الخطر.

وأضاف: “شجعنا منذ بداية النزاع السوري على إجراء اتصالات مباشرة بين حكومة دمشق والأكراد”.