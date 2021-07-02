دراسة: كمامة جديدة تكشف عن فيروس كورونا في دقائق

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا عن طرق جديدة لاكتشاف فيروس كورونا من قبل باحثون في جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، أنه تم اختراع كمامة للوجه يمكنها اكتشاف فيروس كورونا عن طريق اختبار تنفس الشخص، وذلك خلال 90 دقيقة فقط.

كمامة تكشف عن المصابين بـ فيروس كورونا





وأكد الباحثون المشرفون على الدراسة، أن الكمامة تحتوي على مستشعرات داخلية يمكنها رصد جزيئات فيروس كورونا في أنفاس الأشخاص، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





وأشار الباحثون، إلى أنه تحتوي الكمامة على مكونات داخلها، قادرة عند تفعيلها، على استشعار جزيئات فيروس كورونا، ومعرفة إن كان الشخص مصاباً بالفيروس أو لا.



وتابع الباحثون، أنه تعمل الكمامة على تنفس الشخص وهو يرتدي الكمامة لمدة 15-30 دقيقة، ومن ثم تظهر نتيجة اختبار فيروس كورونا على شريط موضوع على الكمامة بعد 90 دقيقة، حيث يتغير لون هذا الشريط في حال إصابة الشخص بالفيروس.



كمامة تكشف عن المصابين بـ فيروس كورونا



قال الدكتور بيتر نجوين عالم أبحاث في جامعة هارفارد، والذي شارك في تطوير هذه الكمامة، إن ابتكارنا الجديد يتميز بالدقة والسرعة والتكلفة المنخفضة.



وأشار نجوين، إلى أن فريقه يقوم في الوقت الحالي أيضاً بتطوير جهاز يمكن أن يسمح بإرسال نتائج اختبارات فيروس كورونا على الفور إلى الهاتف الذكي الخاص بالأشخاص



ويعتقد الباحثون أيضاً، أنه يمكن غرس هذه التقنية في معاطف الأطباء لاكتشاف احتمال تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا؛ حيث تعد هذه الكمامة أول اختبار يكشف نتائج لفيروس كورونا بدقة مثل الاختبار التقليدي (PCR)، ولكن في درجة حرارة الغرفة.