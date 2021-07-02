هاني الناظر يكشف موعد انتهاء موجة كورونا الثالثة

كشف الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية رئيس مركز البحوث الأسبق، عن موعد انتهاء الموجة الثالثة من فيروس كورونا.

وقال الناظر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نودع خلال الأسبوعين القادمين من شهر يوليو الجاري الموجة الثالثة من وباء كورونا.

وشدد الناظر على الاستمرار في الإجراءات الاحترازية وعمليات التطعيم باللقاحات المختلفة للحماية من موجة كورونا رابعة.

سبب تراجع الإصابات بكورونا في الصيف

وأوضح هاني الناظر، عن أسباب قلة عدد الإصابات بـ فيروس كورونا في الصيف، وهو بسبب زيادة عدد ساعات سطوع الشمس في السنة مع ثبات درجات الحرارة على مستويات مرتفعة باستمرار بالإضافة إلى زيادة الرطوبة في الجو وبالتالي يقل نشاط وانتشار فيروس كورونا وتبدأ اعداد الإصابات الجديدة والوفيات في الانخفاض الأكبر التدريجي.

وأضاف الناظر أن بعد قلة عدد إصابات فيروس كورونا في الصيف تنتهي معه الموجة الثالثة من العدوى نهائيا في شهر يوليو الجاري.