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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدولار بعد تجاوز بيانات الوظائف الأمريكية التوقعات

صدى البلد

ارتفعت أسعار الذهب، مرتفعا من أدنى مستوى في شهرين سجله خلال الأسبوع ، حيث ضعف الدولار مع فشل المراهنات على إمكانية تشديد السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي بعد تقرير الوظائف الأمريكي القوي الذي أظهر مع ذلك ارتفاعًا طفيفًا في معدل البطالة، وفقا لوكالة رويترز.

أسعار الذهب اليوم السبت في مصر 3-7-2021

ارتفاع جديد.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-7-2021

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.3٪ إلى 1781.77 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 12:48 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1648 بتوقيت جرينتش) ، بعد أن قفز إلى 1794.86 دولارًا ، وهو أعلى مستوى منذ 18 يونيو.

أظهرت البيانات زيادة الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة بمقدار 850 ألف وظيفة ، على الرغم من ارتفاع معدل البطالة إلى 5.9٪ من 5.8٪ في الشهر السابق.

وكان مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد اقترحوا مؤخرًا أن يبدأ البنك المركزي في تقليص مشترياته من الأصول هذا العام.

قال فيليب ستريبل ، كبير استراتيجيي السوق في بلو لاين فيوتشرز في شيكاغو ، أن من غير المرجح أن تثير البيانات اندفاع بنك الاحتياطي الفيدرالي لتخفيف التحفيز أو البدء في رفع أسعار الفائدة.
انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية المعيارية والدولار بعد التقرير ، مما أدى إلى انتعاش الذهب مع انخفاض العوائد التي تقلل من تكلفة الفرصة البديلة. كان على رادار المستثمرين أيضًا متغير دلتا التاجي الذي دفع بعض البلدان في آسيا وأوروبا إلى التراجع عن خطط إعادة فتح.

أسعار الذهب اليوم السبت في مصر 3-7-2021

ارتفاع جديد.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-7-2021

قال شياو فو ، رئيس إستراتيجية سوق السلع الأساسية في بنك الصين الدولي ، «لا يزال هناك عدم يقين بشأن متى ومقدار انفتاح البلدان» ، مشيرًا إلى «ارتفاع سريع للغاية في حالات الإصابة الجديدة في لندن».

أضاف فو: ومع ذلك ، «إذا شرع الاقتصاد العالمي في انتعاش قوي وسلس وقوي للغاية (بمساعدة اللقاحات) ، فقد يتعرض الذهب لمزيد من الرياح المعاكسة».

أشار بارت ميليك ، رئيس استراتيجيات السلع في TD Securities ، إلى أن إن هذه المخاوف ، وانخفاض معدلات التطعيم في بعض أجزاء الولايات المتحدة ، قد يقنع بعض المستثمرين بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذرًا بشأن رفع أسعار الفائدة ، ودعم الذهب على المدى الطويل.

ولكن على المدى القريب ، «يواجه الذهب مقاومة فنية عند حوالي 1790 دولارًا ومن المحتمل أن يسير في الماء حتى نرى بعض البيانات الاقتصادية الأضعف من المتوقع».

أسعار الفضة

وعلى صعيد المعادن الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة عالميا بنسبة 1.2٪ إلى 26.33 دولارًا للأونصة ، بينما ارتفع البلاتين 0.2٪ إلى 1085.04 دولارًا ، وارتفع البلاديوم 0.6٪ إلى 2779.85 دولارًا.

أسعار الذهب الفضة TD Securities السلع الدولار

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