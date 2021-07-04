في عيد ميلاد هاني سلامة.. أهلاوي ويتمنى تجسيد شخصيات دينية وتاريخية

يصادف اليوم، عيد ميلاد الفنان هاني سلامة فهو من مواليد 4 يوليو 1977 وأكمل اليوم عامه الـ44.

١- هاني سلامة عاش سنوات طويلة من حياته في الكويت بسبب عمل والده بها، ثم انتقل للقاهرة ودرس علوم الكمبيوتر، ولكنه دخل التمثيل عن طريق الصدفة، حيث تقدم لاختبار تمثيل أجراه يوسف شاهين ليشارك في بطولة فيلم "المصير".

هاني سلامة

2- هاني سلامة كان يريد أن يصبح مطربًا، ولكن يوسف شاهين آمن بموهبته كممثل.

٣- شارك هاني سلامة في بطولة عدة أفلام أبرزها "المصير، والعاصفة، والآخر، وأصحاب ولا بيزنس، والسلم والثعبان، وإزاي تخلي البنات تحبك، والسفاح".

٤- يمتنى خوض تجربة الاعمال التاريخية ولكنه يدرك صعوبة تلك النوعية من الاعمال لانها تحتاج الي ميزانيات ضخمة، حسبما قال في احد لقاءاته.

هاني سلامة

٥- يتمنى تجسيد عدد من الشخصيات الدينية ويرى ان هناك تجارب حققت نجاحا كبيرا وحفرت التاريخ فى أذهان الأجيال.

٦- يشجع النادي الأهلي، ويرفض التعصب فى التشجيع لأن فى النهاية الرياضة هواية يجب ممارستها والأستمتاع بها دون تعصب حسبما قال في احد لقاءاته.

هاني سلامة

يذكر ان اخر اعمال هاني سلامة مسلسل بين السما والارض الذي عرض في موسم رمضان الماضي والعمل مأخوذ عن قصة للروائي الكبير نجيب محفوظ، وتدور أحداث المسلسل حول يوم واحد لمجموعة من الأشخاص داخل المصعد الكهربائى، لكل واحد منهم حكاية مختلفة ويحدث لهم العديد من المواقف التى تجمع بين الكوميديا والتراجيديا.

هاني سلامة

فريق عمل مسلسل بين السما والأرض

مسلسل بين السما والأرض" عرض في رمضان 2021 ومكون من 15 حلقة، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، يشارك في بطولته هاني سلامة، درة، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي وندى موسى

