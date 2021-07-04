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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد قصة حب تصدرت التريند .. انفصال ميرنا الهلباوي عن محمد عطية

ميرنا الهلباوي -
ميرنا الهلباوي - محمد عطية

أعلنت المذيعة ميرنا الهلباوي انفصالها عن خطيبها الفنان محمد عطية عبر خاصية استوري على إنستجرام.

وكتبت ميرنا الهلباوي "single الحمد لله على كل شئ"، ومسحت كل صورهما سويا.

وكان احتفل الفنان محمد عطية بخطوبته على ميرنا الهلباوى ونشر عددا من الصور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك. 

وكان قد حرص محمد عطية على إقامة الخطوبة  بحضور المقربون فقط وأهل العروسين طبقا للإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.  

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وكان أكد نجم ستار أكاديمي محمد عطية، على أن الفنان الفنان محمد نجم يعد من النجوم المقربين له واستقبل خبر وفاته بصدمة كبيرة ونشر صورة له من خلال حسابه على فيسبوك وعلق عليها.

كتب عطية: "كل أصحابي والقريبين مني عارفين أنا قد إيه بحب الراجل ده و قد إيه كنت لما ببقي مخنوق من حاجة كنت ادخل اشغل أي مسرحية ليه... كان بيضحكني جدا جدا و ياما خرجنى من أوقات كآبة... أنا زعلان جدا عليه... الله يرحمه".

ميرنا الهلباوي
محمد عطية ميرنا الهلباوي فيسبوك محمد عطية وميرنا الهلباوي نجم ستار اكاديمي

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