بعد ظهورها بالبوركيني.. النداهة يعيد حنان ترك للسينما قريبا

تصدرت الفنانة حنان ترك تريند مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل بعدما نشرت صورة على خاصية "ستورى" عبر حسابهاعلى "انستجرام" أثناء قضائها عطلتها الصيفية التي تقضيها مع أسرتها، وظهرت وهي ترتدي المايوه البوركينى.

النداهة

ومن المقرر أن تعود حنان ترك إلى السينما خلال الفترة القادمة من خلال فيلم يحمل اسم "النداهة"، سنرصد بعض المعلومات عنه

1- الفيلم يحمل اسم النداهة ، و يعرض عبر موقع وتطبيق Storytel العالمي الذي يضم آلاف الكتب الصوتية باللغتين العربية والإنجليزية بالإضافة إلى المحتوى الصوتي بمختلف أنواعه.

2- الفيلم تم تسجيله من قبل الفنانين المشاركين صوتياً فقط.



3- يعد أول دراما صوتية تعرض في صالات عرض جماهيرية في مصر والعالم العربي.

4- الفيلم من تأليف وإخراج خالد المهدي الذي أنتج قبل ذلك مع الراحل خالد صالح و حنان ترك فيلم آخر أيام الأرض الذي لاقى نجاحا كبيرا وهو ينوى وفريق عمل النداهة خوض تجربة جديدة في صناعة أفلام صوتية تتيح للجمهور إطلاق خيالهم مع الفيلم وتصور أبطاله ومناظره بشكل حر حسب كل متلقي.



مساندة حلا شيحة

وساندت حنان ترك حلا شيحة بعد صورتها بالحجاب وكتب : «ربنا يسعدك حبيبتي ويرزقك الطمانينة دائما ابدا».