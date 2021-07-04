أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الأحد 4- 7 - 2021



استعرض برنامج “صباح البلد" المذاع على قناة ”صدى البلد"، تقريرا مفصلا عن أسعار الذهب اليوم الأحد 4- 7 - 2021 بمحلات الصاغة بدون مصنعية مع بداية تعاملات اليوم.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الأحد كالتالي:

أسعار الذهب عيار 24 886

أسعار الذهب عيار 21 778

أسعار الذهب عيار 18 666

أسعار الجنيه الذهب 6230

أسعار الذهب في مصر بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وينظر المستثمرين الى الذهب استثمار آمن ومخزن للقيمة، خاصة فى أوقات الاضطرابات والتى دائما ما تتبعها حالات من التذبذب فى سعره، وهناك عدة أسباب تدفع الذهب للهبوط أو الارتفاع.



أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدولار بعد تجاوز بيانات الوظائف الأمريكية التوقعات



ارتفعت أسعار الذهب، مرتفعا من أدنى مستوى في شهرين سجله خلال الأسبوع، حيث ضعف الدولار مع فشل المراهنات على إمكانية تشديد السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي بعد تقرير الوظائف الأمريكي القوي الذي أظهر مع ذلك ارتفاعًا طفيفًا في معدل البطالة، وفقا لوكالة رويترز.

أظهرت البيانات زيادة الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة بمقدار 850 ألف وظيفة، على الرغم من ارتفاع معدل البطالة إلى 5.9٪ من 5.8٪ في الشهر السابق.

وكان مسئولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد اقترحوا مؤخرًا أن يبدأ البنك المركزي في تقليص مشترياته من الأصول هذا العام.

وقال فيليب ستريبل كبير استراتيجيي السوق في بلو لاين فيوتشرز في شيكاغو، إن من غير المرجح أن تثير البيانات اندفاع بنك الاحتياطي الفيدرالي لتخفيف التحفيز أو البدء في رفع أسعار الفائدة.



انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية المعيارية والدولار بعد التقرير، مما أدى إلى انتعاش الذهب مع انخفاض العوائد التي تقلل من تكلفة الفرصة البديلة.

كان على رادار المستثمرين أيضًا متغير دلتا التاجي الذي دفع بعض البلدان في آسيا وأوروبا إلى التراجع عن خطط إعادة الفتح.



كما وصل الدولار اليوم الأحد 15.61جنيه للشراء و 15.71جنيه للبيع .

سجل سعر صرف اليورو نحو 18.49 جنيه للشراء و 18.70 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الجنيه الاسترلينى 21.55 جنيه للشراء و 21.79 جنيه للبيع .