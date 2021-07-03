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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم السبت 3-7-2021

الذهب والعملات الأجنبية
الذهب والعملات الأجنبية

استعرض برنامج “صباح البلد" المذاع على قناة ”صدى البلد"، تقريرا مفصلا عن  أسعار الذهب اليوم السبت 3- 7 - 2021 بمحلات الصاغة بدون مصنعية مع بداية تعاملات اليوم.

 

وجاءت أسعار الذهب اليوم السبت كالتالي:
أسعار الذهب عيار 24  885 
أسعار الذهب عيار 21  774 
أسعار الذهب عيار 18  664 
أسعار الذهب الأونصة  27,368 إلى 27,495
أسعار الجنيه الذهب  6200

 

أسعار الذهب في مصر بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

 

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

وينظر المستثمرين الى الذهب استثمار آمن ومخزن للقيمة، خاصة فى أوقات الاضطرابات والتى دائما ما تتبعها حالات من التذبذب فى سعره، وهناك عدة أسباب تدفع الذهب للهبوط أو الارتفاع.
 

 

أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدولار بعد تجاوز بيانات الوظائف الأمريكية التوقعات

ارتفعت أسعار الذهب، مرتفعا من أدنى مستوى في شهرين سجله خلال الأسبوع، حيث ضعف الدولار مع فشل المراهنات على إمكانية تشديد السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي بعد تقرير الوظائف الأمريكي القوي الذي أظهر مع ذلك ارتفاعًا طفيفًا في معدل البطالة، وفقا لوكالة رويترز.

 

أظهرت البيانات زيادة الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة بمقدار 850 ألف وظيفة، على الرغم من ارتفاع معدل البطالة إلى 5.9٪ من 5.8٪ في الشهر السابق.

 

وكان مسئولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد اقترحوا مؤخرًا أن يبدأ البنك المركزي في تقليص مشترياته من الأصول هذا العام.

 

وقال فيليب ستريبل كبير استراتيجيي السوق في بلو لاين فيوتشرز في شيكاغو، إن من غير المرجح أن تثير البيانات اندفاع بنك الاحتياطي الفيدرالي لتخفيف التحفيز أو البدء في رفع أسعار الفائدة.


انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية المعيارية والدولار بعد التقرير، مما أدى إلى انتعاش الذهب مع انخفاض العوائد التي تقلل من تكلفة الفرصة البديلة. 

 

كان على رادار المستثمرين أيضًا متغير دلتا التاجي الذي دفع بعض البلدان في آسيا وأوروبا إلى التراجع عن خطط إعادة الفتح.

 

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