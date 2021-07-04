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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لبشرة لامعة ونقية .. تعرفي على خطوات ماسك الشوكولاتة

ماسك الشوكولاتة
ماسك الشوكولاتة

الشوكولاتة الداكنة لها فوائد صحية هائلة، ويمكن أن تمنحك بشرة صحية ومتوهجة وخالية من العيوب . 

وتحتوي الشوكولاتة الداكنة على مادة الكاتيكين والبوليفينول والفلافانول، وهذه المركبات العضوية تجعله من مضادات الأكسدة القوية، وتحمي بشرتك من أضرار أشعة الشمس، وتساعدك الشوكولاتة الداكنة على محاربة التوتر، ويمكن لمستخلصات الكاكاو التي تعالج بعض الأمراض الجلدية.

طريقة تحضير ماسك الشوكولاتة..

 

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مكونات ماسك الشوكولاتة

نصف كوب من مسحوق الكاكاو أو الشوكولاتة الداكنة
2 ملاعق كبيرة من الطين 
2 ملاعق كبيرة من الزبادي العادي
1 ملعقة صغيرة عصير ليمون
1 ملعقة صغيرة زيت جوز الهند


طريقة تحضير ماسك الشوكولاتة

تخلط جميع المكونات بشكل صحيح
ضعيه على وجهك ورقبتك
اتركيه لمدة 15-20 دقيقة
يغسل بالماء البارد    

 

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