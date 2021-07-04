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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

7 توقفات.. لجنة المسابقات بالدوري السعودي تناقش جدول الموسم الجديد مع الأندية

الهلال ضد النصر
الهلال ضد النصر

تناقش لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، غدًا، أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في جدول الموسم المقبل، بحسب صحيفة “الرياضية”.

وقالت الصحيفة في تقريرها، إن الدوري سيتوقف سبع مرات، خمس منها خلال “أيام فيفا”، إضافة إلى بطولة كأس العرب للمنتخبات، وفي العشر الأواخر من رمضان.

وكانت الأندية تلقَّت، الخميس الماضي، خطابًا من لجنة المسابقات للاجتماع عن بُعد، من أجل الاستماع إلى آرائها ومقترحاتها، وعرض مسودة الروزنامة مرة أخرى، حيث سبق عرضها للأندية في ورشة العمل التي عُقِدت في إبريل الماضي.

وستجتمع اللجنة، في وقت لاحق، مع أندية الهلال والنصر والاتحاد، للتنسيق حول مباريات الفرق الثلاثة، لمشاركة الهلال والنصر في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا، والاتحاد في نهائي البطولة العربية.
 وفي سياق آخر، ينظم فريق استراتيجية دعم الأندية بوزارة الرياضة السعودية، ورش عمل خاصة بالأندية، لشرح معايير وآلية تقييم مبادرة الحوكمة للربع الأول من الموسم الرياضي 2021-2022، بدءًا من اليوم الأحد 4 يوليو الجاري، وحتى الإثنين.

وتهدف هذه الورش المكثفة إلى تسليط الضوء على المعايير المستحدثة من مبادرة الحوكمة، بحضور أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين، بالإضافة للأندية الأربعة التي هبطت من دوري الأولى إلى الثانية.

يأتي ذلك سعياً من فريق استراتيجية دعم الأندية الرياضية بوزارة الرياضة، إلى العمل المشترك مع الأندية، بهدف المساهمة في تطوير منظومة العمل وتطبيق أعلى معايير الحوكمة لديها، لضمان استدامتها إداريًّا وماليًّا.
 

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7 توقفات.. لجنة المسابقات بالدوري السعودي تناقش جدول الموسم الجديد مع الأندية

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