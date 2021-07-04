مقابل 400 ألف دولار.. الأهلي يعير أليو بادجي إلى أميان الفرنسي

توصل مجلس إدارة النادي الأهلي، إلى اتفاق مع نادي أميان، لإعارة السنغالي أليو بادجي مهاجم القلعة الحمراء، إلى صفوف النادي الفرنسي، لمدة موسم، مقابل 400 ألف دولار

كما يتضمن عقد إعارة بادجي إلى نادي أميان الفرنسي، خيار الشراء نهائيا من الأهلي، مقابل مليون و 800 ألف دولار.

كان الأهلي تعاقد مع أليو بادجي في يناير 2020، لمدة 4 سنوات ونصف، قادما من نادي رابيد فيينا النمساوي.

وشارك بادجي مع الأهلي في 25 مباراة الموسم الماضي، سجل خلالهما 4 أهداف، وصنع 8 آخرين.

وانضم أليو بادجي إلى صفوف أنقرة جوجو التركي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، حيث شارك مع الفريق الفريق في 13 مباراة، سجل خلالهما 3 أهداف.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ أليو بادجي 700 ألف يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

ده سبب إصابته.. سيف زاهر يكشف حقيقة خناقة الشناوي ومحمد شريف

كشف الإعلامي سيف زاهر حقيقة خناقة محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومحمد شريف لاعب الفريق خلال خوض التدريبات.

في سياق آخر، قال سيف زاهر خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية “ أون تايم سبورتس”،:" كافة الأخبار المتداولة حول اشتباك الشناوي ومحمد شريف، في مران الأهلي، أمس، السبت، غير صحيحة وإصابة الشناوي جاءت بسبب تدخل عنيف بين الثنائي.

وكشفت الأشعة التي خضع لها محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي سلامته وجاهزيته للمشاركة في المباريات بصورة طبيعية.

وتعرض محمد الشناوي للإصابة في نهاية مران أبناء الرداء الأحمر بإستاد مختار التتش.

وغادر الشناوي المران برفقة طبيب الفريق واتجها لأحد مراكز التحليل بحي الدقي لإجراء بعض الفحوصات الطبية وتحديد موقفه.