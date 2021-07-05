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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السفير الهندي في القاهرة: نأمل بزيادة حجم الاستثمارات الهندية مع مصر

السفير الهندي في
السفير الهندي في مصر

قال السفير أجيت جوبتيه ، السفير الهندي في مصر ، إن تباطؤ الزيارات الرفيعة بين مصر والهند ، سببها جائحة كورونا ، معقبا : " أتمنى أن تعود تلك العلاقات في القريب العاجل " .

وأضاف السفير أجيت جوبتيه ، خلال لقائه لـ برنامج " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2" ، أن حجم الاستثمارات الهندية في مصر كبيرة جدا ، وتصل لـ 3.3 مليار دولار ، ومعظمها يتركز في الصناعة والتعبئة  ، وهو ما يوفر لمصر مصدر ضخم من الاستثمارات ، متابعا :" نأمل في يادة تلك الاستثمارات من الهند " .


وأشار السفير الهندي في مصر إلى أن هناك حرص كبير على زيادة الاستثمارات من قبل الشركات الهندية لـ مصر ، ونعمل جاهدين على جذب استثمارات أكبر عبر قناة السويس .

ولفت إلى أن فترة الثمانينيات والتسعينات تميزت بتبادل الزيارات الرفيعة المستوى بين البلديين  ، حيث تمت 4 زيارات ، على رأسها زيارة قادة مصريين إلى الهند .

وتابع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على زيارة دولة الهند في مناسبات عديدة ، وأخرهم زيارة في عام 2016 ، إلى جانب مقابلته لرئيس الوزراء الهندي في أكثر من محفل دولي . 
 

السفير الهندي أجيت جوبتيه ا جائحة كورونا اخبار التوك شو العلاقات الهندية المصرية

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