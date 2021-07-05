السفير الهندي: ندعم مصر كليا في ملف مكافحة الإرهاب

قال السفير أجيت جوبتيه، السفير الهندي في مصر، إن الهند تقدر كليا المجهودات المصرية في مكافحة الإرهاب، وهو ما تدعمه الهند كليا، ولدينا مع مصر لجنة دفاع مشتركة، وبرامج للتدريبات المشتركة.



وأضاف السفير أجيت جوبتيه، خلال لقائه لـ برنامج " صباحك مصري "، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2" ، أنه خلال الأيام الماضية كانت هناك زيارة لقطع الأسطول الهندي الحديثة، لـ ميناء الإسكندرية، وتنفيذ تدريب مشترك مع البحرية المصرية، لتحسين جودة العمل المشترك.

وأشار السفير الهندي في مصر إلى أن هناك حرصا كبيرا على زيادة الاستثمارات من قبل الشركات الهندية لـ مصر ، ونعمل جاهدين على جذب استثمارات أكبر عبر قناة السويس.

ولفت إلى أن فترة الثمانينيات والتسعينيات تميزت بتبادل الزيارات الرفيعة المستوى بين البلدين، حيث تمت 4 زيارات ، على رأسها زيارة قادة مصريين إلى الهند.

وتابع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على زيارة دولة الهند في مناسبات عديدة ، وآخرها زيارة في عام 2016 ، إلى جانب مقابلته لرئيس الوزراء الهندي في أكثر من محفل دولي .

